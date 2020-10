Tu Si Que Vales, Belen brilla in giallo ma la coppia De Filippi – Ferilli è la protagonista

editato in: da

Divertimento, risate ed emozioni sono gli ingredienti della quinta puntata di Tú Sí Que Vales. Il talent show di Canale 5, dedicato a grandi e piccini e condotto da Belén Rodriguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, continua a tenere incollato il pubblico ogni sabato sera.

Alla giuria, ancora una volta, Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, mentre l’incantevole Sabrina Ferilli presiede la giuria popolare. Anche questo appuntamento con Tú Sí Que Vales, non poteva che conquistare ancora il pubblico, tra esibizioni esilaranti, coinvolgenti ed emozionanti.

Belén, bellissima come sempre, ha scelto di indossare un abito attillato giallo, con ampia scollatura e spacchi – che ovviamente ha esaltato il suo fisico mozzafiato – senza dimenticare gli immancabili tacchi vertiginosi in pendant. La showgirl ha portato i capelli legati in una coda di cavallo, sfoggiando un bellissimo sorriso.

Nonostante l’outfit sgargiante, anche questa volta Belén è stata oscurata dall’innegabile intesa di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, ormai costante del talent show di Canale 5. Come al solito le due amiche non si sono risparmiate tra battute, frecciatine e i siparietti tanto amati dagli spettatori, che si intervallano alle performance dei partecipanti.

Maria De Filippi poi ha stupito anche con il suo look: ha indossato una giacca dorata, un top nero con dettagli scintillanti in oro e un paio di jeans skinny di colore grigio scuro. A completare l’outfit delle décolleté con tacchi a spillo. La Ferilli invece ha optato per un abito nero smanicato in tulle, arricchito da decorazioni colorate e brillanti, caratterizzato da un’ampia gonna a balze a cui ha abbinato un paio di sandali neri a fascia. L’attrice romana anche questa volta ha lasciato i capelli sciolti e mossi, e il make-up naturale ha fatto il resto, esaltandone la bellezza.

Nel corso della puntata Maria e Sabrina non hanno fatto altro che punzecchiarsi e divertirsi, tra scherzi e sketch improvvisati, dimostrando un legame d’amicizia che va oltre le telecamere. Oltre alle performance – un mix tra risate, commozione e brividi – questa coppia (ormai collaudata) è la vera protagonista di Tú Sí Que Vales: tra look mozzafiato e siparietti comici, cosa prepareranno per stupire il pubblico la prossima puntata?