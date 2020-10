Tommaso Zorzi triste per la lite con Aurora Ramazzotti, ma lei rifiuta il GF Vip

editato in: da

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sembrerebbe essere arrivata al capolinea. In molti infatti hanno notato come l’influencer e la figlia di Michelle Hunziker si siano improvvisamente allontanati.

Tutto sarebbe riconducibile a una lite che i due ex amici avrebbero avuto qualche mese fa: Tommaso, come ha raccontato ai suoi coinquilini, non sarebbe riuscito a chiarirsi con Aurora prima di entrare nella Casa del GF Vip.

I motivi dell’allontamento, almeno fino a questo momento, non erano noti: a parlare però è stato Gabriele Parpiglia, che su Giornalettismo ha svelato cosa sarebbe accaduto tra Zorzi e la Ramazzotti.

Il Grande Fratello Vip infatti ha provato a contattare Aurora per un chiarimento con l’amico, ma lei ha rifiutato qualsiasi tipo di proposta dal programma.

Secondo quanto riportato dal giornalista, l’influencer si sarebbe risentito perché, durante il periodo del lockdown, sarebbe stato trascurato dalla sua migliore amica, concentrata più sulla sua famiglia e sul fidanzato Goffredo Cerza. I rapporti tra i due poi si sarebbero del tutti interrotti:

La crisi definitiva è esplosa la scorsa estate – ha scritto Parpiglia – quando i due avevano organizzato un weekend riconciliante a Capri. Solo loro due: ma Aurora un giorno prima ha disdetto tutto, addirittura, forse, poche ore prima della partenza. Ha lasciato a piedi Tommaso per una causa giusta, ovvero perché era deceduta la nonna di Goffredo.

A quanto sembra Zorzi avrebbe reagito male, recandosi a Jesolo da un amico. Da allora tra i due sarebbe sceso il gelo, e la situazione sembrerebbe irrecuperabile, proprio a causa delle resistenze della Ramazzotti.

Gabriele Parpiglia ha aggiunto anche che le motivazioni di Tommaso andrebbero oltre al mancato weekend a Capri, perché “custodisce dentro sé altre motivazioni private che, se vorrà, sarà lui a rendere pubbliche”.

Il giornalista ha svelato che Aurora sarebbe molto dispiaciuta per la reazione dell’amico, e così pure il fidanzato Goffredo, che aveva instaurato un legame d’amicizia con Zorzi: