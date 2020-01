U&D: Tina sbotta e Sperti fa una rivelazione su Anna Tedesco

editato in: da

Il Trono Over di Uomini & Donne è tornato con la prima puntata della settimana, nel corso della quale gli animi si sono a dir poco infiammati. A dimostrazione di ciò è possibile citare lo sfogo di Tina, che non si è certo risparmiata nel rispondere a un personaggio noto il quale ha esordito con un “Tina, c’è un po’ di invidia” in riferimento ai commenti della Cipollari sulle ultime vicende riguardanti la Dama di Torino.

Quando l’uomo ha spostato il focus sulla linea e si è lasciato andare alla frase “Tina, tu ingrasserai sempre”, l’opinionista storica di Maria De Filippi non ci ha visto più e gli ha dato del cinghiale. La discussione è andata avanti con scambi di opinioni sulla differenza tra il fisico di Tina e quello di Gemma. Anche in questo frangente la Cipollari non si è risparmiata, commentando con considerazioni al vetriolo una foto rubata di Gemma sul Freccia Rossa senza trucco.

Per quanto riguarda la Galgani è il caso di ricordare che, dopo l’addio a Jean Luis, la Dama ha altri due pretendenti, Walter e Marcello (il primo ha trascorso una serata a teatro con la torinese ma ha deciso di non proseguire la conoscenza). Il secondo, invece, ha rivelato senza nessuna remora di trovare Gemma una donna elegantissima ma di aver lasciato il suo numero di telefono anche ad Antonella e ad Anna Tedesco. Questa scelta non ha ovviamente incontrato il favore della Galgani.

Anna Tedesco ha vissuto una puntata oggettivamente vulcanica: i telespettatori del Trono Over hanno infatti potuto vedere la discussione con la Galgani per via di Marcello, ma non solo. La bagnina di Gubbio, che compirà 53 anni il prossimo 30 gennaio, è stata infatti accusata da Gianni Sperti di aver utilizzato i suoi canali social – il profilo Instagram è seguito da più di 62mila persone – per pubblicizzare l’attività imprenditoriale di Marcello. La Dama umbra, dal canto suo, ha smentito le accuse dell’ex marito di Paola Barale.

Non è la prima volta che i due si scontrano. La Tedesco ha infatti già avuto un’esperienza con il Trono Over un paio di anni fa, nel corso della quale i contrasti con Sperti non sono mancati. Con l’inizio di questa stagione ha deciso di tornare, sorprendendo tutti ma, a quanto pare, non Gianni Sperti. Il ballerino e opinionista di lunga data del programma è infatti convinto che la bionda abbia scelto di rimettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi solo per questioni di visibilità.