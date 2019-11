Tina Cipollari svela i segreti della sua dieta: cosa mangia ogni giorno

editato in: da

Tina Cipollari svela i segreti della sua dieta, raccontando cosa mangia ogni giorno per raggiungere l’obiettivo di perdere venti chili. La sfida, iniziata negli studi di Uomini e Donne, sta appassionando i fan della trasmissione. La De Filippi infatti ha messo a disposizione della vamp dello show una professionista che ha creato per lei un piano alimentare specifico.

“Il mio obiettivo è perdere venti chili, ne mancano ancora un po’, ma con il tempo sono certa che ci riuscirò” ha spiegato Tina, che sta già seguendo il nuovo regime alimentare. La dieta dell’opinionista di Uomini e Donne prevede cinque pasti al giorno in cui vengono consumati soprattutto verdure e proteine. A colazione invece la Cipollari può mangiare del pane, mentre come spuntino può scegliere fra tante opzioni che comprendono frutta secca, frutta di stagione o yogurt.

“Devo fare esattamente cinque pasti al giorno – ha rivelato al Magazine di Uomini e Donne -: colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena. La mattina posso mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata light o con del burro di mandorle, per lo spuntino della mattina posso scegliere tra lo yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione. A pranzo posso mangiare della carne o del pesce – ha aggiunto la vamp -, ma prima devo mangiare della verdura, lo spuntino del pomeridiano consiste di sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce”.

Tina non ha mai nascosto di avere una grande passione per la pasta che però, almeno nella prima fase della dieta, non è concessa. “La mia dieta non prevede pasta – ha chiarito -, ma posso mangiare del farro”. La Cipollari vorrebbe perdere venti chili, ma i primi giorni di dieta non sono stati affatto semplici. Ora però tutto si è sistemato per il meglio e la collega di Gianni Sperti è serena.

“Il mio umore è ottimo, non è cambiato per nulla, anzi – ha chiarito -. Mi sento molto meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Al di là dei chili persi sto vedendo dei risultati, mi sento più sgonfia”.