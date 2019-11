Tina Cipollari svela cosa pensa della storia fra Ambra e Kikò

editato in: da

Tina Cipollari parla per la prima volta della storia d’amore fra Ambra Lombardo e il suo ex marito Kikò Nalli, svelando cosa pensa davvero. L’opinionista di Uomini e Donne, è stata legata a Chicco per quasi vent’anni. Una love story che si è conclusa con un divorzio, dopo il quale i due ex sono rimasti amici.

Nel corso della sua avventura nella casa del Grande Fratello, Kikò ha ribadito più volte il grande affetto per Tina, ma ha anche avuto la possibilità di conoscere Ambra. La professoressa ha stregato l’hair stylist e la loro relazione, nonostante qualche incidente di percorso, sta continuando fra alti e bassi.

“Il mio ex marito e Ambra? Auguro loro serenità – ha detto la Cipollari al settimanale Nuovo -. E, se non dovesse funzionare, spero che lui si possa consolare subito”. Tina è mamma di tre ragazzi: Mattias, Francesco e Gianluca, nati dal matrimonio con Kikò. Oggi la vamp di Uomini e Donne è legata a Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino che le ha regalato di nuovo il sorriso.

“Mi sono innamorata prima della sua anima e poi del suo aspetto – ha confessato -. Mi ha saputo conquistare col carattere e la personalità. Vincenzo è il mio contrario così ci, compensiamo. È paziente e pacato, non litiga mai e difficilmente si arrabbia. Quando si trova di fronte a un problema – ha raccontato Tina -, cerca di superarlo con la sua positività. Insomma, è una persona che sorride spesso e questo ha contribuito a farmi innamorare di lui”.

La collega di Gianni Sperti non ha mai nascosto di sognare le nozze con Vincenzo, anche se per ora il lieto evento è ancora lontano. “Come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze – ha ammesso la Cipollari -. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ne discute però non c’è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà, ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco, durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”.