Tina Cipollari si sfoga su Instagram e rompe il silenzio su Vincenzo Ferraro

editato in: da

Si sa che le voci corrono veloci e, quando i protagonisti delle storie di gossip sono personaggi noti, il chiacchiericcio è capace di espandersi a macchia d’olio. Sembra essere successo questo a Tina Cipollari e al suo fidanzato Vincenzo Ferraro che si sono ritrovati al centro dell’attenzione a causa della loro presunta separazione.

A lanciare l’allarme circa un momento di crisi per la coppia, dopo numerose indiscrezioni, è stato il settimanale DiPiù Tv che ha raccolto la testimonianza di una persona molto vicina ai due e che ha confermato la loro rottura. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha rotto l’idillio di Vincenzo e “la Vamp” che nei mesi scorsi erano apparsi più uniti che mai: una storia d’amore importante tanto da volerla ufficializzare con un matrimonio in grande stile nel prossimo futuro.

Una separazione improvvisa, quella tra Tina e Ferraro, resa controversa anche dalla presenza di un terzo protagonista: Kikò Nalli, ex grande amore dell’opinionista di Uomini e Donne, la cui presenza ingombrante avrebbe recitato una parte rilevante nella rottura tra la Cipollari e Vincenzo. A decretare la fine dell’amore tra Tina e Ferraro, infatti, non solo la distanza geografica, ma anche il legame che ancora unisce Tina e il suo ex marito. Un matrimonio lungo e pieno d’amore dal quale sono nati tre bambini, oggi adolescenti, che hanno legato per sempre la vita di Tina con quella del coiffeur dei vip. Un rapporto costituito dopo tanti alti e bassi, ma che oggi sembra aver trovato un equilibrio rassicurante. Una stabilità desiderata, matura, che ha aiutato i figli dell’ex coppia a crescere circondati dall’affetto e dall’amore dei propri genitori nonostante il divorzio.

Proprio l’intenso legame che la unisce ai propri figli ha portato Tina – notoriamente poco avvezza ai social network – a dire per la prima volta pubblicamente la sua. La Vamp allora, con un lungo messaggio condiviso nelle sue IG stories, ha voluto mettere un punto a tutti i recenti rumours:

A volte penso che l’uomo non abbia davvero bisogno di cibo o acqua per sopravvivere ma solo di pettegolezzi. […] Quello che proprio non capisco è come si possa, in una testata così importante, riportare voci di corridoio che non fanno bene a nessuno, specialmente ai miei figli che vorrei ricordare essere ancora dei minori e che magari non hanno superato del tutto la mia separazione dl padre. Queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi. Vergognatevi! Sono una donna felicemente divorziata che vive da circa due anni una nuova storia.

Con il lungo sfogo social allora la Cipollari ha messo un punto al gossip dell’ultimo periodo smentendo non solo la crisi con Vincenzo, ma anche la presunta rottura. Un chiarimento pubblico che allontana anche qualsiasi coinvolgimento di Kikò nella loro relazione e che mette un punto alla fumosa situazione. La risposta pungente di una donna, mamma, compagna, attenta, che non ha esitato nel difendere pubblicamente la sua famiglia.