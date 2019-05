Tina Cipollari si infuria su Instagram e difende il figlio dopo il bacio fra Kikò e Ambra

editato in: da

Tina Cipollari si infuria su Instagram, difendendo il figlio, che aveva criticato il bacio fra Kikò e Ambra proprio sui social. Tutto era iniziato qualche giorno fa quando, nel corso di una puntata di Pomeriggio Cinque, alcuni ospiti di Barbara D’Urso avevano accusato la vamp di aver manipolato il secondogenito Francesco.

Secondo gli opinionisti, Tina avrebbe spinto il figlio a fare delle dichiarazioni contro Ambra Lombardo, mettendo in dubbio la sincerità della ragazza dopo il bacio al Grande Fratello. “Secondo me è stato manipolato il ragazzino – ha detto Roger Garth – perché a dodici anni sinceramente non si dovrebbero nemmeno fare certe cose. Capisco la gelosia verso un padre ma deve essere per forza alimentato da qualcosa”.

Parole che hanno fatto infuriare la Cipollari, che ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram in cui ha risposto a tono a chi la considera una manipolatrice. “Non permetto a nessuno – ha scritto Tina -, né al primo di un’ipotetica classe quanto meno all’ultimo di tanti prezzemolini televisivi, di infierire, giudicare o sindacare sulla mia vita privata, la mia famiglia e il mio essere madre, al di là del mio ruolo in tv. Non consento che si utilizzi la mia stabilità per dar adito a spregevoli pettegolezzi – ha aggiunto -, ancor meno se questi vengono poi diffusi da persone di cui non conoscevo minimamente l’esistenza e che non hanno alcun diritto di poter proferire parola sulla mia sfera privata e sentimentale”.

“I miei tre figli sono tutti in grado di intendere e di volere – si legge ancora nel lunghissimo messaggio pubblicato su Instagram -. Io non posso e non intendo negar loro l’unica possibilità che hanno adesso di poter vedere il padre, ossia quella di seguirlo all’interno del Grande Fratello 16, e non posso di certo evitare una qualsiasi loro reazione alla vista di un atteggiamento o comportamento del loro papà, giusto o sbagliato che possa essere ritenuto. Non apprezzo assolutamente la superficialità con la quale taluni sentenziano la vita di altri – ha concluso Tina -, per di più, davanti a milioni di telespettatori, e trovo a dir poco vergognoso spacciare una menzogna per un’assoluta verità”.

Un attacco durissimo che di certo darà adito a nuove polemiche e discussioni. Dopo la risposta di Ambra di qualche tempo fa, Tina aveva cambiato giudizio sulla ragazza, ma ora la guerra sembra di nuovo aperta.