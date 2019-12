Tina Cipollari in crisi con il fidanzato: l’indiscrezione

editato in: da

C’è aria di crisi fra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara? Secondo alcune indiscrezioni l’opinionista di Uomini e Donne starebbe vivendo un periodo difficile nel suo legame con il ristoratore fiorentino. A svelarlo una fonte che ha rivelato al settimanale Vero che i viaggi della vamp a Firenze, dove vive Vincenzo, sarebbero diventati sempre più sporadici.

Ad allontanare i due non solo i numerosi impegni, ma anche il malore di Kikò Nalli, l’ex marito della Cipollari. Qualche settimana fa l’hair stylist era stato ricoverato in ospedale per un sospetto infarto. Dopo aver effettuato controlli ed esami, i medici avevano escluso il problema, ma avevano diagnosticato un innalzamento di pressione dovuto allo stress.

“Sembra che la relazione tra Tina e Vincenzo sia in una fase di riflessione – si legge sul settimanale -. Gli amici della coppia negli ultimi tempi avrebbero notato che le trasferte a Firenze siano diventate sempre più sporadiche. A conti fatti la coppia si vedrebbe meno, tanto da spingere sempre più persone a pensare che possano addirittura aver concluso quella che sembrava una storia d’amore destinata all’altare”.

L’amore fra Vincenzo e Tina è nato dopo la fine del matrimonio con Chicco Nalli. Una lunga storia d’amore coronata dalla nascita di tre figli – Mattias, Francesco e Gianluca – e durata oltre dieci anni. Oggi la Cipollari e l’ex marito hanno ancora un legame fortissimo, fatto di complicità e affetto, ma soprattutto dalla voglia di regalare serenità ai figli.

Kikò è impegnato con Ambra Lombardo, conosciuta nella casa del GF Vip, ma ha chiarito più volte che Tina avrà sempre un posto speciale nel suo cuore. Qualche settimana fa la Cipollari aveva confessato la voglia di sposarsi di nuovo. “Come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze – aveva detto -. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ne discute però non c’è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà, ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco, durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”.