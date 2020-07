Tina Cipollari in crisi con il fidanzato Vincenzo Ferrara: l’indiscrezione

editato in: da

Secondo alcune indiscrezioni la storia di Tina Cipollari con Vincenzo Ferrara sarebbe in crisi. Ai fan più attenti non è sfuggita l’assenza del ristoratore fiorentino dai profili social dell’opinionista di Uomini e Donne. Da qualche tempo infatti Vincenzo non compare più nelle foto di Tina che, nonostante tutto, appare sempre raggiante e piena di energia.

Terminati gli impegni con lo show di Maria De Filippi, la vamp si sta godendo un po’ di meritato riposo. Insieme a lei i tre figli nati dall’amore per Kikò Nalli: Mattias, che ha debuttato nel mondo della musica, Francesco e Gianluca. In tanti hanno notato lo straordinario cambiamento di Tina che, come aveva promesso a settembre, con l’inizio della stagione televisiva, ha perso molti chili. Grazie a una nutrizionista scelta per lei da Maria De Filippi, l’opinionista è riuscita a dimagrire, tornando al suo peso forma, e ora è più bella che mai.

Nonostante ciò, secondo il settimanale Nuovo, ci sarebbero alcuni problemi che stanno tormentando la Cipollari. La collega di Gianni Sperti infatti sarebbe in crisi con Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino che le ha rubato il cuore dopo il divorzio da Kikò Nalli, celebre hairstylist oggi legato ad Ambra Lombardo, conosciuta nella casa del GF Vip. Alcune fonti svelano che il lockdown avrebbe raffreddato i rapporti fra i fidanzati. Qualche tempo fa Tina aveva parlato brevemente del compagno in un’intervista. “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata – aveva confessato -, ma nemmeno tante: avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia”.

L’ultima foto di coppia risale al 14 febbraio quando i due innamorati avevano festeggiato insieme San Valentino. Da allora sul profilo di Vincenzo e su quello di Tina non sono più apparsi scatti d’amore. Per alcuni si tratterebbe della prova che è in corso una crisi, per altri invece potrebbe trattarsi semplicemente di una scelta della Cipollari e di Ferrara per proteggere la propria privacy. Non a caso qualche mese fa si era parlato di possibili nozze, poi saltate a causa dell’emergenza sanitaria.