Tina Cipollari si confessa sui tradimenti in diretta tv

Tina Cipollari si confessa e parla al Maurizio Costanzo Show di tradimenti, svelando qualcosa di più sulla sua vita sentimentale. La vamp di Uomini e Donne è stata ospite del salotto del giornalista insieme a tanti altri personaggi. Fra loro Giulia De Lellis, ex corteggiatrice dello show di Maria De Filippi e autrice del libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza.

Costanzo ha commentato il successo del libro dell’influencer di Instagram e questo è stato lo spunto per parlare di tradimenti anche con gli altri ospiti. La Cipollari non si è tirata indietro e ha parlato apertamente dell’argomento. “Sono stata cornuta, ma le ho anche messe e ad oggi, sinceramente, sono felice di averle messe – ha detto -. Le corna vanno e vengono, non c’è una regola. Come dice la De Lellis, stanno bene su tutto. Questo è vero”.

Incuriosito, Maurizio Costanzo ha chiesto a Tina di dare qualche consiglio per scoprire un tradimento. “Uno se ne accorge dai cambiamenti del partner – ha rivelato -, dal cellulare sempre girato, telefonate inaspettate, troppo tempo sulle chat”.

Per oltre dieci anni Tina è stata sposata con Kikò Nalli, hair stylist ed è star del Grande Fratello by D’Urso. Il matrimonio è arrivato al capolinea qualche anno fa, ma i due continuano ad avere un ottimo rapporto per amore dei figli Mattias, Francesco e Gianluca. Oggi lui è fidanzato con Ambra Lombardo, l’ex professoressa conosciuta nella casa di Cinecittà dopo un brevissimo flirt con l’attrice spagnola Myr Garrido.

Lei invece vive un’intensa storia d’amore con Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino conosciuto lontano dalle telecamere con cui sogna le nozze. “Le cose vanno per il verso giusto – aveva svelato qualche tempo fa parlando del fidanzato -. Sono felice e innamorata, va tutto a gonfie vele”.

Tina non ha specificato chi fosse la persona vittima del suo tradimento e, ancora una volta, le sue parole hanno acceso la curiosità dei fan, ma la vamp non ha rivelato altri dettagli.