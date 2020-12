The Voice Senior, chi è Erminio Sinni: il cantante che ha conquistato la Bertè

editato in: da

Sono passati solo pochi giorni dalla puntata di The Voice Senior, ma i protagonisti dello show sono già entrati nel cuore dei telespettatori. Lo show di Antonella Clerici ha infatti divertito, emozionato e fatto conoscere al grande pubblico bravissimi talenti. Tra questo Erminio Sinni, cantautore che ha conquistato la stima di tutta la giuria, soprattutto di Loredana Bertè, che l’ha fortemente voluto nel suo team.

Ma chi è Erminio Sinni? Un nome che non è sconosciuto agli appassionati di musica. Classe 1961, ha iniziato ad appassionarsi alla musica fin da bambino. A diciotto anni, poi, si è trasferito da Grosseto a Roma per realizzare il suo sogno di cantare e far conoscere la sua bravura.

Il cantautore sin da giovane ha iniziato a collaborare con nomi importanti del mondo della musica come Paola Turci. All’età di 30 anni riesce a raggiungere un ambito obiettivo: quello di cantare sul palco dell’Ariston e partecipare al Festival di Sanremo. Un vero e proprio successo per Erminio che, con una canzone prodotta da Cocciante, riesce ad arrivare quinto e a vincere due premi.

Da Serena Bortone, che lo ha voluto nel salotto di Oggi è un altro giorno, ha spiegato cosa è successo dopo aver ottenuto questa grande soddisfazione:

Molto probabilmente non ero molto preparato io a gestire tutta questa situazione. Io però ho avuto un grande riscontro. […] Chiaramente passare dalle stelle alle stalle in un quarto d’ora, dopo Sanremo, non è stato semplice. Però è stata una grande lezione di vita, mi ha reso migliore. Ho iniziato a scavare dentro di me, a capire le cose essenziali.

Pur non avendo ottenuto una grande popolarità, Erminio è rimasto comunque un’icona per chi ama la bella musica. E, infatti, Gigi D’Alessio, durante la prima puntata di The Voice Senior lo ha immediatamente riconosciuto. Colpita da lui anche Loredana Bertè, che ha insistito per poter averlo nel suo team. Una richiesta che Sinni ha accolto con entusiasmo e per un motivo ben preciso:

Che non si offendano gli altri, ma io ho avuto l’onore di fare i cori a Mimì.

Oggi Erminio è innamorato di Rossella, che ha conosciuto due anni fa e che, presto, vorrebbe sposare. Nel frattempo, però, ha intenzione di continuare a regalare musica al pubblico di The Voice Senior e non solo. Come ci emozionerà?