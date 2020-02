Perché è famosa Teresanna Pugliese, nuova concorrente del GF Vip

editato in: da

Teresanna Pugliese è fra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. 31 anni, una carriera su Instagram e in tv, è un personaggio molto amato dal pubblico. Originaria di Napoli, è figlia di Paola Liguori, e ha vissuto un’infanzia non semplice, segnata dalle difficoltà economiche che hanno spinto la sua famiglia a vivere ospite di un convento.

Il successo per lei è arrivato grazie a Uomini e Donne dove si è fatta notare nei panni di corteggiatrice di Samuele Nardi. Ottenuto il trono, Teresanna ha scelto il bel Antonio Passarelli, ma dopo poche settimane la relazione è terminata. In seguito la Pugliese è tornata nello show di Maria De Filippi per corteggiare Francesco Monte. Negli studi del programma fra i due è nata un’intensa storia d’amore, durata quasi due anni e seguita spesso dalle telecamere.

In seguito Francesco ha iniziato una love story con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, terminata proprio al GF Vip. Inoltre è stato legato a Paola Di Benedetto, nella casa con Teresanna, e Giulia Salemi. L’ex tronista di U&D invece ha iniziato a lavorare come modella e influencer su Instagram, diventando molto popolare.

Nel 2013 ha finalmente trovato l’anima gemella con Giovanni Gentile, anche lui ex tronista del dating show di Canale Cinque, e nel 2013 ha dato alla luce il figlio Francesco. Tre anni dopo la coppia si è giurata amore eterno con una romantica cerimonia che è stata trasmessa in diretta a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

“Giovanni è un uomo d’altri tempi per il suo stile – ha spiegato qualche tempo fa al Magazine di Uomini e Donne -, il suo modo di fare e di pensare. Non usa i social, si dedica al lavoro e soprattutto alla famiglia. Mi permetto di dire che Giovanni non ha niente a che vedere con molti trentenni di questa generazione. Mi ha fatto una corte serrata, che andava al di là del mio personaggio perché non sapeva niente di me e della mia esperienza televisiva”.