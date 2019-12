Temptation, Pago corteggiato da una donna famosa dopo l’addio a Serena Enardu

editato in: da

Dopo la rottura con Serena Enardu, Pago sarebbe stato corteggiato in segreto da una donna famosa. A svelarlo è il settimanale Chi, secondo cui un’artista piuttosto conosciuta sarebbe rimasta stregata dal cantante, tanto da fare di tutto per conquistarlo.

Sulla rubrica Chicche di gossip si legge: “Dopo la rottura con Serena Enardu a Temptation Island Vip è diventato oggetto del desiderio delle donne di ogni età. In particolare c’è un’artista famosa che ha messo gli occhi sul cantante che lo riempie di inviti galanti e messaggi affettuosi”. Per ora Pago non avrebbe ceduto alle attenzioni della donna famosa e sarebbe concentrato solo sul suo futuro.

A gennaio lo vedremo in tv visto che ha annunciato di essere uno dei concorrenti del nuovo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La love story con Serena Enardu d’altronde è tutt’altro che archiviata. L’artista sardo e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono lasciati dopo il falò di confronto, ma lui non ha mai nascosto di provare ancora dei forti sentimenti per la donna con cui ha convissuto per quasi sette anni.

“Io sono ancora innamorato di Serena – ha confessato di recente, ospite di Verissimo -, non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro. Eravamo in crisi già da un po’ di tempo – ha aggiunto -, ma pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo, per questo ho accettato di fare Temptation, credevo stessimo andando dalla parte giusta. Adesso sto riprendendo in mano la mia vita. Ho bisogno di vivere me stesso al massimo”.

Pago dunque continua ad essere single, forse nella speranza di un ritorno di fiamma con Serena, con cui il legame è ancora molto forte. La Enardu sta riprendendo in mano la sua vita dopo la fine di Temptation Island Vip, mentre Alessandro, il single che l’aveva stregata durante il reality, sembra scomparso.