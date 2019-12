Temptation: Jessica torna con Andrea, ma confessa: “Ho chiamato Alessandro”

editato in: da

Dopo una lunga lontananza Jessica e Andrea, protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island, sono tornati insieme. La coppia, come è noto, aveva scelto di partecipare al reality dopo aver annullato le nozze e da subito erano apparsi i primi problemi.

Jessica Battistello aveva svelato di non sentirsi più compresa dal suo compagno, mentre Andrea Filomena, amareggiato di fronte ai video della fidanzata con il single Alessandro, si era lasciato andare alle lacrime. Nel falò di confronto, di fronte a Filippo Bisciglia, i due si erano detti addio e Jessica era uscita dalla trasmissione con Zarino.

Poco dopo però il personal trainer era stato annunciato come nuovo tronista di Uomini e Donne, mentre Andrea e Jessica avevano annunciato il ritorno di fiamma. Oggi, a distanza di qualche tempo, gli ex protagonisti di Temptation Island stanno provando a ricostruire la loro relazione. Zarino invece ha scelto la corteggiatrice Veronica Burchielli che, dopo avergli detto di “no” il giorno della scelta ed essere salita sul trono, ha deciso di abbandonare Uomini e Donne con lui.

Nonostante fra Jessica e Andrea sia tornato il sereno la coppia ha deciso di fare le cose con calma e non convive, come invece faceva prima di partecipare a Temptation Island. Intervistata da Giada Di Miceli nel corso del programma Non succederà più di Radio Radio, Jessica ha svelato di aver chiamato Alessandro.

“L’ho sentito tre settimane fa, dopo la puntata di Uomini e Donne con la scelta, per sapere come stava – ha confessato -. Se penso che abbia finto con me? No, non l’ho pensato. Tra tutti i ragazzi, Alessandro era il ragazzo che meno si metteva in mostra e meno veniva alla ricerca. È stata una cosa proprio nata spontanea. Veniva sempre da me perché ci trovavamo bene. Detto questo, chi è che non va a Temptation Island perché è in cerca di un po’ di visibilità? Se aspirava lui al trono penso che valga dal primo all’ultimo… Là si sa che ci sono le telecamere”.