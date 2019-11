Temptation Island Vip, tentatore attacca una delle fidanzate: “Falsa e opportunista”

editato in: da

L’ex tentatore Valerio Maggiolini attacca Silvia Tirado dopo la fine di Temptation Island Vip e l’addio a Gabriele Pippo. I due si erano conosciuti nel corso del reality, ma si erano allontanati poco prima del week end finale e del falò di confronto.

Se Silvia nel corso delle puntate aveva sempre criticato Gabriele, indicando Valerio come il suo uomo ideale, verso la fine della trasmissione aveva cambiato idea, facendo infuriare il tentatore. Il single l’aveva accusata di aver mentito e aveva abbandonato il reality.

Nel falò di confronto, nonostante la rabbia, il figlio di Pippo Franco aveva accettato di dare un’altra possibilità alla fidanzata e i due erano tornati a casa insieme. L’idillio però è durato molto poco e in questi giorni è arrivata la notizia della rottura. A commentarla non solo tanti fan, ma anche lo stesso Valerio che nelle Stories di Instagram si è rivolto direttamente a Gabriele Franco che aveva ironicamente consigliato alla ex di tornare dal tentatore.

“Anche no – ha replicato lui -, mi dispiace ma non torno indietro quando prendo una decisione. Forse avresti dovuto fare lo stesso anche tu, a tempo debito. Ma come si dice… meglio tardi che mai. Per quello che ho visto di te posso dire che sei un ragazzo intelligente e in gamba! A mio parere meriti di meglio, molto meglio”.

Poco dopo ai follower, il single di Temptation Island Vip ha confessato di essere stato contattato da Silvia. “Sì, ho visto un suo messaggio in risposta alla mia storia – ha detto -, ma non le ho risposto e non lo farò”.

“Ho speso già troppo tempo dietro questa questione – ha aggiunto Valerio parlando della Tirado -. L’ho conosciuta a Temptation, ho capito che stava recitando e sono uscito dal programma di mia spontanea volontà. Non volevo proseguire la conoscenza e mai nella vita potrei volere una persona falsa ed opportunista al mio fianco. Lascio continuare questo teatrino ridicolo a chi di dovere”. Poco dopo è arrivata la replica dell’ex protagonista di Temptation Island Vip. “Dato che il signorino Valerio per farsi pubblicità si sta inventando di tutto – ha scritto lei -. Vi invio il messaggio ‘d’amore’ che gli ho scritto. Sei ridicolo”.