Temptation, Serena e Pago sempre più lontani. Nathaly ritrova il sorriso con un tentatore

editato in: da

Un mese dopo la fine della trasmissione, Temptation Island Vip torna con una puntata speciale per raccogliere i momenti migliori dei suoi protagonisti e per raccontarci cosa è successo nel frattempo. Questa seconda edizione del reality show ci ha regalato delle vere e proprie perle, già diventate un cult. Come la fuga di Ciro Petrone, che ha portato all’allontanamento della coppia, o lo sfogo di Anna Pettinelli, che al falò ha urlato al suo fidanzato: “Sono io ‘bella patata’!”.

Ora è tanta la curiosità di scoprire cosa è accaduto tra i protagonisti di Temptation Island Vip. E grazie al viaggio di Alessia Marcuzzi abbiamo potuto trovare risposta a tutti i nostri dubbi. La coppia formata da Ciro Petrone e Federica Caputo pare essere ancora molto solida. Le promesse del ragazzo, che aveva giurato di voler dimostrare tutto il suo amore alla compagna fuori dalla trasmissione, sembrano essere state mantenute.

Stefano Macchi e Anna Pettinelli sono invece pronti a fare il grande passo: ebbene sì, tra i due si parla di matrimonio. Il loro percorso non sembrava promettere bene, con Stefano sempre più vicino alla single Cecilia. Tanto che, al falò, Anna non gliene aveva fatta passare una. Alla fine, però, sono riusciti ad appianare ogni divergenza e sono usciti insieme.

Anche Damiano “Er Faina” e Sharon Macrì sono usciti insieme, e la loro storia d’amore prosegue senza intoppi lontano dalle telecamere. D’altronde, a Temptation Island Vip si vedeva già quanto solido fosse il loro sentimento.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito hanno lasciato la trasmissione l’uno accanto all’altra: nonostante la ragazza non si sia mai fatta scrupoli nel conoscere i tentatori del villaggio, il suo fidanzato ha sempre mostrato grande fiducia in lei. Forse questo è proprio ciò che serviva a Chiara, che al falò di confronto ha dichiarato di aver capito quali sono i suoi veri sentimenti. In effetti, ancora oggi la coppia vive serenamente il suo amore.

Il percorso di Gabriele Franco e Silvia Maturani non è andato nel migliore dei modi, e al falò di confronto tutti abbiamo pensato che tra di loro sarebbe finita. Invece, il ragazzo ha deciso di dare una seconda possibilità alla sua fidanzata. Come sta andando la loro storia? A quanto pare, i due sono ancora insieme.

Alex Belli e Delia Duran hanno vissuto forti emozioni sull’isola delle tentazioni. Nonostante tutto, hanno lasciato il programma mano nella mano, ancora felici e innamorati. Fuori dal villaggio li ha attesi però una brutta avventura: stando a quanto hanno avuto modo di raccontare in seguito, sarebbero stati aggrediti dall’ex fidanzato di Delia.

La storia che ha tenuto più col fiato sospeso i telespettatori è quella tra Pago e Serena Enardu; una relazione che, dopo 7 lunghi anni, è naufragata sull’isola. Al falò di confronto, il cantante ha preso la difficile decisione dopo essersi reso conto che, per la sua fidanzata, l’amore era ormai finito. I due hanno affrontato un altro confronto a Uomini e Donne, che non ha portato a un riavvicinamento. Ora, infatti, sono sempre più distanti e sembra che le loro strade si siano divise per sempre.

Decisamente diverso è stato il finale per Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo: durante il falò di confronto anticipato, richiesto dalla splendida showgirl, i due si sono rinfacciati tutto quello che era accaduto sull’isola – e non solo. Il feeling nato tra Andrea e la single Zoe ha permesso a Nathaly di aprire gli occhi e capire veramente l’uomo che aveva al suo fianco. E così ha messo fine alla sua relazione, con grande sofferenza. Anche il duro scontro a Uomini e Donne ha confermato la sua decisione. Oggi, la Caldonazzo sembra aver voltato pagina, e proprio di recente è stata avvistata in compagnia del tentatore Riccardo Colucci.