Temptation Island Vip, Serena sull’addio a Pago: “A modo mio lo amo”

“A modo mio lo amo”. Serena Enardu racconta così il rapporto con Pago dopo la fine di Temptation Island Vip. La coppia si è detta addio dopo ben sette anni d’amore. Una relazione arrivata al capolinea fra le lacrime durante un durissimo falò di confronto e dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne si era avvicinata molto al single Alessandro.

Pago ha più volte affermato di amare Serena e, nonostante la sofferenza, le ha augurato di essere felice. Ora solo il tempo potrà dire cosa accadrà, ma l’imprenditrice sarda è certa che non tornerà indietro, anche se è ancora molto legata al cantante. “Adesso sono abbastanza frantumata – ha ammesso a Uomini e Donne Magazine -. Da una parte sono triste, perché un rapporto d’amore così importante doveva essere tutelato e i problemi si sarebbero dovuti affrontare in maniera più privata, ma al contempo, senza questa esperienza, non avremmo mai affrontato e ottenuto lo stesso risultato”.

“Con la fine del rapporto è andato via un pezzo della mia vita – ha confessato la Enardu parlando di Pago -. A modo mio, io amo questa persona. Ci tengo in una maniera totale. Dopo il falò abbiamo pianto tantissimo insieme. Ne esco addolorata. Il giorno dopo ci siamo visti, abbiamo pianto come mai nella vita, ci siamo detti milioni di cose che in sei anni non ci eravamo mai detti”.

Serena e Pago erano sbarcati a Temptation Island Vip perché la loro storia sembrava giunta a un punto morto. Nel corso del reality sono emersi moltissimi problemi e questioni che non erano mai riusciti ad affrontare. “C’erano due vite, la mia e la sua, la sensazione di due vite che non si intrecciavano più se non perché si doveva stare insieme – ha svelato lei -. Non c’era più un discorso di progettualità. Ho sempre sperato che questa relazione fosse quella della mia vita e continuavo ad andare avanti anche di fronte a queste problematiche”.

43 anni lei, 48 lui: Serena e Pago si sono incontrati di nuovo dopo la fine di Temptation Island Vip lontano dalle telecamere. “Abbiamo ammesso tutto – ha detto -, le nostre colpe; ci siamo resi conto di tanti sbagli fatti nel nostro percorso di vita. E dopo un percorso così bisogna aspettare, accettare e capire che forse non c’è più niente da fare se si è arrivati a questo punto. Lui è stato per me un grande amore, cosa che rimarrà per sempre, anche se sotto un’altra forma. Parlare di affetto è riduttivo”.

Serena ha poi parlato di Alessandro, il 25enne tentatore con cui ha creato un bel rapporto a Temptation Island Vip: “Ho legato moltissimo con lui – ha ammesso -, ho scoperto un ragazzo bello dentro e bello fuori. Sono contenta di aver approfondito la conoscenza.. Dopo il falò ho voluto incontrare l’uomo che desideravo conoscere fuori da quel contesto”.