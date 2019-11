Temptation Island, Serena commenta l’uscita di Pago con il figlio Tommaso

editato in: da

Serena Enardu torna a parlare di Pago e dell’uscita dell’ex con il figlio Tommaso a un mese dalla fine di Temptation Island Vip. L’ex tronista di Uomini e il cantante sardo si sono detti addio nel corso del falò di confronto. Un finale amaro che ha fatto soffrire molto entrambi.

Terminato il reality Pago e Serena si sono scontrati nello studio di Uomini e Donne dove l’imprenditrice ha ammesso di non aver mai svelato al compagno che non l’amava più per paura di ferirlo e anche perché suo figlio Tommaso era molto affezionato al cantante.

Nelle Stories, Serena ha commentato l’uscita del 13enne con l’ex fidanzato. Pago infatti è apparso nel profilo social di Tommaso, protagonista di una cena a due fra risate e divertimento. “Mio figlio esce talmente poco – ha detto – quando esce sono felicissima per lui, mi fa piacere che stia un po’ fuori”. La Enardu ha poi raccontato che il figlio non è rimasto sconvolto dall’addio all’artista. “Lui l’ha presa benissimo – ha svelato -, anzi forse è quello che ha capito di più il mio percorso lì dentro. Mi ha anche alleggerito in molte situazioni”.

Serena ha poi fatto capire di non essere disposta a tornare indietro. La storia con Pago è terminata dopo quasi sette anni d’amore e lei ora vuole rimanere single. “A me piace stare da sola – ha detto ai follower -. Ma tanto tanto tanto. Faccio un sacco di cose e mi rilasso”.

“Sto cominciando a prendere in considerazione quella frase fatta: ‘Se hai la salute, hai tutto’ – ha aggiunto -. E quindi devo dire che sto bene. Quindi diciamo che ho la salute e sto bene”. Il rapporto con il single Alessandro nel frattempo resta un mistero. Dopo l’addio a Pago, la Enardu aveva abbandonato il reality con il tentatore scegliendo di conoscerlo lontano dalle telecamere. Da allora però i due non si sarebbero più visti e l’ex tronista non ha rivelato nulla sul loro rapporto.