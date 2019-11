Temptation Island Vip, Pago e Serena si incontrano (e c’è pure il single Alessandro)

editato in: da

Pago e Serena si sono incontrati di nuovo dopo Temptation Island Vip. A svelarlo sono stati proprio loro nel corso di una puntata di Uomini e Donne in cui è avvenuto un duro confronto. Il cantante sardo non ha perdonato all’ex fidanzata di non avergli detto che non lo amava più, arrivando a partecipare al reality di Maria De Filippi per lasciarlo.

Serena Enardu si è difesa, affermando che non voleva farlo soffrire e che a fermarla sarebbe stato lo splendido rapporto fra Pacifico e il figlio Tommaso, con cui ha vissuto per sette anni e che rappresenta per lui un punto di riferimento. L’artista ha dichiarato che non sarebbe mai andato in tv se avesse saputo che la compagna non lo amava. “Se avessi saputo che voleva lasciarmi non sarei mai andato a Temptation Island Vip” avrebbe detto.

Secondo le prime anticipazioni della puntata, che andrà in onda a breve, Pago è apparso molto provato, ma ha ribadito di provare un forte sentimento per Serena e di augurargli tanta felicità.

Il cantante però non ha voluto che entrasse nello studio Alessandro. Ha chiesto a Maria De Filippi di non avere un confronto con il tentatore che si è avvicinato a Serena durante Temptation Island Vip perché questo l’avrebbe fatto soffrire troppo. Come è finita fra loro? I due ex hanno ammesso di essersi rivisti spesso dopo la fine del reality, ma le cose fra loro non sono cambiate.

Sembra invece che la Enardu stia frequentando il single Alessandro con cui aveva instaurato un forte feeling nel corso della permanenza in Sardegna. E mentre Giovanni Conversano, ex storico di Serena, continua ad attaccarla, in tanti si sono stretti intorno a Pago. L’artista è stato senza dubbio uno dei personaggi più amati di questa edizione di Temptation Island Vip.

Per amore di Serena, Pago ha sopportato di vederla fra le braccia di Alessandro e ha atteso il falò di confronto per capire cosa sarebbe accaduto fra loro. Il cantante nutriva la speranza che sarebbero usciti insieme, ma alla fine non è andata così.