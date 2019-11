Temptation Island Vip, Pago rompe il silenzio dopo l’addio a Serena

editato in: da

Pago è stato senza dubbio il grande protagonista di Temptation Island Vip, complici le lacrime, l’addio a Serena Enardu e un falò di confronto in cui si è dimostrato un uomo dolce, sensibile e rispettoso. Nonostante la grande sofferenza e l’ammissione di amare ancora la fidanzata, Pago ha affermato di volerla vedere felice e, dopo sette anni d’amore, l’ha lasciata andare via.

Serena Enardu subito dopo il falò ha abbracciato Alessia Marcuzzi ed è corsa dal tentatore Alessandro, mentre il cantante sardo ha abbandonato il programma con grande dignità. Se l’ex tronista di Uomini e Donne è stata travolta dalle critiche, Pago ha guadagnato in poche ore migliaia di follower su Instagram ed è stato travolto da una marea d’amore. Complimenti, messaggi di sostegno e d’affetto hanno sorpreso l’artista.

Pago non è rimasto in silenzio e, subito dopo l’addio a Serena Enardu, ha condiviso un post carico di emozioni. “Mi ero ripromesso di non emozionarmi più – ha scritto Pago – di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza. Poi vorrei dire che i vostri messaggi non è che siano poi così tanti… nooooo…sono solo molti, ma molti ma molti e ancor di più, così tanto che non potete nemmeno immaginare”.

Pago ha ringraziato tutti per l’affetto dimostrato e la vicinanza durante e dopo la sua avventura a Temptation Island Vip: “Io? Non potevo immaginarlo, come l’affetto smisurato nei mie confronti, come se ognuno di voi (ed ora siete tantissimi) – ha svelato – si fosse messo in viaggio insieme a me, soffrendo insieme a me! Non posso che dire GRAZIE proprio ad ognuno di voi, grazie di vero cuore e che Dio vi benedica tutti”.

Infine Pago ha voluto dedicare un pensiero alla sua famiglia. “Un solo post però permettetemelo – ha raccontato -, si tratta Nunu Settembre, la mia sorellina, che come sempre mi colpisce lì, nel profondo , dove ogni tanto mi avete visto scavare, dove sta la mia di verità, la mia vita, la mia famiglia, quella che mi conosce veramente da sempre e che mi amerà per sempre, qualunque cosa accada”.