Temptation Island Vip, Pago a cena con il figlio di Serena Enardu

Su Instagram, Pago si diverte a cena con Tommaso, il figlio di Serena Enardu. Il cantante sardo e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono detti addio dopo Temptation Island Vip, ma sembra che il rapporto fra i due non sia terminato del tutto.

Nelle Stories infatti Tommaso, il figlio adolescente della Enardu, nato da una precedente relazione, ha postato alcuni video in cui è a cena con Pago. Nelle immagini il cantante e il 13enne mangiano in un ristorante, fra chiacchiere e risate, commentando i piatti e scherzando fra loro.

Serena non ha mai nascosto il forte legame fra Tommaso e Pago. L’artista sardo infatti ha fatto parte della vita del ragazzo per quasi sette anni accompagnandone la crescita. Per questo, anche se l’amore con Serena è arrivato al capolinea, il rapporto fra i due non è finito.

Qualche tempo fa in un’intervista a Chi, la Enardu aveva spiegato di aver atteso prima di svelare a Pago che non lo amava più proprio perché conosceva l’affetto che suo figlio nutriva nei confronti del compagno. “Oggi siamo lontani. Non ci siamo mai più baciati, non c’è futuro – aveva detto lei -. Il mio desiderio sessuale si è spento. Ecco la verità. Sono in cura da una psicologa. Io e Pago da due anni non stavamo bene”.

“Ho sempre avuto paura di ferirlo – aveva aggiunto -, di fargli del male e ho sbagliato. Per tutelare lui, abbiamo distrutto tutto. Non mi vergogno di dire che sono in cura. C’è un lato di me che non ho voglia di raccontare. La mia vita è fatta di grandi dolori. Faccio fatica a parlarne. Ho toccato il fondo. Ora devo cercare la luce, soprattutto per mio figlio”.

L’incontro fra Pago e Tommaso Enardu potrebbe essere un primo passo verso un ritorno di fiamma? I fan sperano di sì, ma sulla questione Serena è stata molto chiara. Dopo la fine di Temptation Island Vip, ha affermato di non voler tornare indietro, confermando di essere in contatto con il single Alessandro. Solo il tempo, forse, svelerà come andrà a finire.