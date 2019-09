Temptation Island Vip, la Palmas e Magnini dicono no alla De Filippi

editato in: da

Giorgia Palmas e Filippo Magnini dicono “no” a Maria De Filippi, rinunciando a Temptation Island Vip. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’ex velina di Striscia la Notizia e il nuotatore sarebbero stati contattati per prendere parte al reality, ma avrebbero rifiutato.

Insieme da oltre due anni e innamoratissimi, Giorgia e Filippo avrebbero preferito non mettere a repentaglio la loro storia d’amore, rifiutando il cachet offerto dalla produzione del reality. Molto seguiti su Instagram e apprezzati dal pubblico, la Palmas e Magnini avrebbero aumentato il “livello di notorietà” delle coppie in gara.

L’annuncio del cast infatti aveva provocato aspre critiche da parte dei fan di Temptation Island Vip per l’assenza di personaggi molto famosi. Fra i protagonisti più criticati senza dubbio Er Faina, che ha abbandonato lo show dopo poche puntate, ma anche Serena Enardu e Pago. L’eliminazione di Ciro, che ha violato il regolamento per correre dalla sua fidanzata, e alcuni falò anticipati hanno spinto Maria De Filippi a correre ai ripari.

Mentre gli ascolti non ingranano e Alessia Marcuzzi cerca di ambientarsi in un reality completamente nuovo per lei, la produzione dello show ha deciso di fare uno strappo alla regola inserendo nel gioco nuove coppie. La prima è quella formata dal figlio di Pippo Franco e la fidanzata, presto arriveranno anche Alex Belli e Delia Duran.

Maria De Filippi però avrebbe voluto aggiungere anche altri volti noti per dare una scossa alla trasmissione. In cima alla lista Giorgia Palmas e Filippo Magnini che però avrebbero rifiutato. La coppia d’altronde sta vivendo un periodo d’oro segnato dalla convivenza, anche con la piccola Sofia, nata dalla relazione della Palmas con l’ex Bombardini, e da progetti futuri.

Solo un anno fa Magnini aveva annunciato le nozze in Sardegna, salvo rimandare la cerimonia sino a quando non verranno risolti alcuni problemi dell’ex nuotatore, sottoposto a quattro anni di squalifica dal Tribunale Nazionale Antidoping con l’accusa di uso di integratori dopanti.