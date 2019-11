Temptation Island Vip, un concorrente avrebbe tradito la fidanzata: l’indiscrezione

editato in: da

Un concorrente di Temptation Island Vip ha tradito la fidanzata dopo il falò di confronto? In questi giorni Damiano Coccia, detto Er Faina, è finito al centro delle polemica per via di alcune accuse. Secondo Giulia Giannini sarebbe stato protagonista di un tradimento ai danni della fidanzata Sharon Macri.

Lo youtuber era sbarcato nel programma di Maria De Filippi fra le polemiche, accusato di prendere parte a uno show che aveva criticato duramente in passato. La sua esperienza nel reality però era durata pochi giorni perché aveva richiesto immediatamente un falò di confronto con la fidanzata Sharon, geloso per il comportamento della ragazza. Nel corso del confronto Sharon aveva lasciato Er Faina, ma in un secondo falò la coppia si era riappacificata.

In seguito Damiano aveva partecipato ad alcune puntate di Uomini e Donne in cui si era scontrato con Tina Cipollari. La vamp infatti non ha mai superato alcuni attacchi subiti dallo youtuber, sostenendo che Er Faina avrebbe attaccato anche suo figlio.

Secondo Giulia Giannini però per i due non ci sarebbe stato un lieto fine. Il settimanale Nuovo ha raccolto le rivelazioni della trans. Giulia è un volto televisivo e nel 2006 era fra i Boys scelti da Mara Venier per Domenica In. “Ho conosciuto Damiano Coccia – ha raccontato -. Il signorino è venuto a letto con me. Alla fine mi ha lasciata nella camera di un albergo dicendomi che doveva andare dalla sua fidanzata”.

“Se sono certa di questa affermazione? Assolutamente sì – ha detto -. E credo che ai tempi stesse già con Sharon Macrì. Ci siamo conosciuti su Facebook, lui si è autoinvitato a casa mia per prendere un caffè. Ho ancora i messaggi. Tra l’altro mi trovavo in un bed & breakfast, forse lui pensava che fosse un’abitazione privata. C’erano le telecamere. Io ho tenuto la chat e il numero”.

Per ora i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni. Dopo l’esperienza di Temptation Island Vip, Sharon Macri e Damiano Coccia non sono più tornati in tv. Staremo a vedere cosa accadrà.