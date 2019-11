Temptation Island Vip, colpo di scena per Alessandro e Serena

editato in: da

Dopo la fine di Temptation Island Vip arriva un colpo di scena per Serena Enardu e Alessandro Graziani. L’ex tronista di Uomini e Donne e il campione di pallavolo si sono conosciuti nel reality di Maria De Filippi dove lui aveva il ruolo di tentatore. Da subito fra i due è nata una forte intesa che sembrava destinata a trasformarsi in qualcosa di più.

Dopo il durissimo falò di confronto con Pago, Serena è corsa fra le braccia di Alessandro, confermando di volerlo conoscere anche lontano dai riflettori. A quanto pare però da allora i due non si sono più incontrati, complice la distanza (lui vive a Sabaudia e lei a Cagliari), ma anche le difficoltà che l’imprenditrice sarda ha incontrato dopo l’addio al compagno.

“Mi piacerebbe vederla, passare del tempo con lei – ha dichiarato lui a Uomini e Donne Magazine -, perché insieme siamo stati bene e sono sicuro che avendola vicino riproverei quelle emozioni. Ma so che questo non è il momento e, adesso, è giusto rispettare i suoi tempi”.

In realtà Alessandro e Serena terminato Temptation Island Vip si sono incontrati dietro le quinte di Uomini e Donne. L’imprenditrice infatti ha avuto un secondo confronto con Pago di fronte alle telecamere al quale però il tentatore non ha partecipato.

“Non ero pronto fino in fondo per entrare – ha confessato -. Non volevo mettere ulteriormente in difficoltà Pago né essere un peso per Serena“. Nonostante non si siano più visti però Alessandro e Serena continuano a sentirsi spesso. “Subito dopo la fine del programma ci siamo avvicinati tanto – ha raccontato il tentatore – perché, sentendomi in parte responsabile della situazione difficile che Serena stava vivendo, ho voluto starle accanto al massimo delle mie possibilità”.

Per ora dunque non c’è nulla di più di un’amicizia anche se in futuro potrebbe nascere qualcosa di importante nonostante la distanza: “Se prima di Serena per me era sempre stata un limite alla nascita di una relazione – ha detto Alessandro -, oggi le dico che lascio che le cose facciano il loro corso senza pormi freni”.