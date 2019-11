Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi risponde a chi ha criticato la sua conduzione

editato in: da

Alessia Marcuzzi risponde sui social a chi ha criticato la sua conduzione di Temptation Island Vip. La conduttrice è approdata alla seconda edizione dello show dopo Simona Ventura, prendendo in mano una pesante eredità. Se la prima edizione infatti era partita con grande entusiasmo, la seconda è stata sin da subito in salita.

Prima il pubblico ha criticato il cast, formato da nomi che non erano considerati “forti”, poi sono nate accese polemiche per la presenza di Damiano Coccia detto Er Faina. Infine, a essere presa di mira è stata proprio Alessia Marcuzzi, reputata da molti haters non all’altezza del ruolo che le aveva affidato Maria De Filippi.

La conduttrice però ha tenuto duro e, a dispetto di chi la accusava di essere stata “fredda” nel caso Fogli-Corona all’Isola, Alessia ha dimostrato grinta ma anche capacità di immedesimarsi nelle storie, di intervenire al momento giusto e fornire il giusto supporto alle coppie durante i falò. Dall’abbraccio a Serena Enardu dopo l’addio a Pago sino al discorso ad Alex Belli, fuggito dopo aver visto un video della fidanzata, la Marcuzzi ha dimostrato di sapersi calare alla perfezione nell’atmosfera del reality dei sentimenti.

Se una parte del pubblico si è ricreduto, altri hanno continuato a criticarla. Alessia si è divertita a commentare l’ultima puntata di Temptation Island Vip con gli utenti su Twitter e Instagram. Fra tanti cuori e complimenti sono comparsi anche dei commenti negativi a cui la Marcuzzi ha risposto senza esitazione.

“Ricorda che Alessia è stata la quarta scelta dopo Ilary, Toffanin e Laura Chiatti” ha scritto un utente, rimarcando i “no” delle altre colleghe. La risposta della Pinella è stata immediata: “Ma chissenefrega! Chi era, chi non era… la prima scelta, la seconda… la decima!” ha tuonato.

Un altro hater ha invece spiegato: “Sperando che Alessia poi non riprenda l’andazzo antipatico-finto da Isola dei Famosi che ci ha stracciato i maroni, perché cosi è perfetta”. Alessia ha affermato di essere sempre vera e ha chiarito: “Io non sono mai finta, può non piacerti il mio modo di condurre, ma io non recito caro”.