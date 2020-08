Temptation Island: tutti contro Anna. Il commento di Francesca Barra su Instagram

editato in: da

Ogni edizione di Temptation Island porta con sé polemiche e critiche contro le coppie protagoniste della trasmissione che, con le loro relazioni più o meno turbolente, danno vita a molteplici riflessioni. L’ultima stagione del docu-reality di Canale 5 non ha fatto eccezione e, tra i personaggi più controversi, Anna Boschetti si è rivelata essere una dei più commentati.

La trentasettenne,compagna di Andrea Battistelli, è approdata nel villaggio sardo insieme al suo fidanzato per dare una svolta alla propria storia d’amore. Una relazione intensa, quella tra la Boschetti e il giovane compagno, che ha saputo andare oltre la differenza d’età.

Anche nei rapporti apparentemente più stabili, però, possono esistere delle falle e, in questo caso, la partecipazione a Temptation Island ha portato a galla le differenze tra Andrea e la sua fidanzata: se infatti quest’ultima ha più volte sottolineato la ferrea volontà di avere un figlio da Andrea, il Battistelli ha ribadito di essere interessato a dare priorità alla sua crescita professionale. Una diversa visione del futuro che ha portato la Boschetti ad intraprendere una vera e propria strategia per arrivare alla realizzazione del suo scopo: fingere un particolare feeling con il tentatore Carlo Siano, per far ingelosire Andrea.

Una tattica che, se da una parte è stata presentata sin da subito dalla produzione del reality ad Andrea come tale, dall’altra ha portato Anna ad essere commentata piuttosto aspramente. I giudizi negativi, infatti, non sono arrivati solo da parte del pubblico e degli utenti dal web, ma anche da altri protagonisti del docu-reality come Lorenzo Amoruso: l’ex calciatore, concorrente insieme alla sua Manila Lazzaro, che in più occasioni ha definito la Boschetti “una burattinaia” disprezzandone il comportamento.

Una situazione delicata che alla fine si è conclusa positivamente per la coppia formata da Anna ed Andrea ma che, dopo l’acceso falò di confronto finale, sta continuando a far molto discutere. A dire la sua sulla vicenda, infatti, è arrivato anche l’ex tentatore Carlo che si è detto pubblicamente “usato” a causa della tattica utilizzata dalla Boschetti.

A stupire, però, sono le parole dei volti noti che hanno commentato questa edizione di Temptation Island, come Francesca Barra, moglie dell’attore Claudio Santamaria. La tenace giornalista lucana, infatti, sul suo profilo Instagram, a sorpresa, ha voluto condividere la sua personale riflessione su quanto visto sul piccolo schermo. Un lungo sfogo probabilmente scaturito anche dalle personali esperienze di vita di Francesca, che oggi con Santamaria e i figli nati dalle precedenti relazioni di entrambi forma una bellissima famiglia allargata.

Non avevo mai visto nemmeno una puntata di Temptation Island. Poi mi sono imbattuta in questo esperimento sociale che è ipnotico. […] Anna è la concorrente che vuole a tutti i costi un figlio, a tal punto da farsi ripetutamente dare delle pacchette sulle chiappe davanti a tutta Italia, ai suoi figli, ai futuri suoceri e ha sminuito il proprio compagno perché invece di regalarle un anello, si “limita” a portare i suoi figli a scuola e a trattarli, collaborando, come fossero suoi. Se non capisce che quel gesto è la più alta forma di amore, cosa vuol dire per lei maternità? […] Al mondo non esistono solo provocazioni, corna e “prove di resistenza”. Esiste il rispetto, l’impegno quotidiano. La mancanza di questo è imperdonabile. E soprattutto non diventerà mai famiglia.

Parole dure che, ancora una volta, sono state rivolte da una spettatrice della trasmissione che non ha gradito per niente il comportamento di Anna. Arriverà la replica o la fidanzata continuerà a scegliere il silenzio?