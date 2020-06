Temptation Island, chi saranno i tentatori: le indiscrezioni

editato in: da

Chi saranno i tentatori di Temptation Island? Cresce l’attesa per l’inizio del reality di Maria De Filippi che anche quest’anno verrà condotto da Filippo Bisciglia. Per ora le certezze sono poche e non è ancora stato svelato il cast della trasmissione. I fan dello show attendono con ansia di scoprire cosa accadrà. A svelare qualche dettaglio è stato Amedeo Venza, ex volto di Uomini e Donne, sempre molto informato riguardo i retroscena del programma. Secondo le prime indiscrezioni i tentatori e le tentatrici sarebbero già stati scelti.

“I single della nuova edizione di Temptation Island sono partiti già per Roma – ha svelato su Instagram -, dove resteranno in un albergo per 3 giorni. Successivamente partiranno per la Sardegna, dove a breve inizieranno le riprese della prima puntata”. L’influencer ha anche fornito qualche informazione sui tentatori che metteranno alla prova l’amore delle coppie. “Tra i tanti tentatori ritroveremo dei graditissimi volti del programma Uomini e Donne”, ha annunciato.

Fra i nomi che sembrano più sicuri c’è quello di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, tronista molto amata di U&D che ha però scelto Daniele Schiavon. Mistero anche per quanto riguarda le coppie, nonostante le indiscrezioni siano molte. Sembra ormai certa la partecipazione di Antonella Elia con il fidanzato Pietro Delle Piane e quella di Manila Nazzaro con il compagno. Fra i nomi che circolano da giorni anche quelli di Emma Kovac e Gennaro Lillio, Francesco Sole e Giulia Cavaglià, Kikò Nalli e Ambra Lombardo, e Giulio Raselli con Giulia D’Urso.

Dopo il “no” di Jane Alexander, sembra invece smentita la partecipazione di Gemma Galgani e Sirius. Il corteggiatore e la dama del Trono Over non sbarcheranno in Sardegna, proprio come Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, protagonista di un botta e risposta con la redazione di Temptation Island. I due infatti avevano affermato durante un’intervista di aver rifiutato il reality.

“Continuiamo a leggere come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi più o meno noti, che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare a Temptation Island […] – aveva scritto la redazione di Maria -. Ma ad oggi i nomi che dichiarano di “aver rifiutato” sono sempre non veri. Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a cui auguriamo tutto il bene dalla vita, ma che da noi non sono mai stati invitati a partecipare. Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia, ma a volte l’insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti”.

Immediata la risposta di Clizia che aveva spiegato: “Non sono mai stata contatta dalla redazione di Temptation Island. Forse, ripeto, le mie parole sono state mal interpretate. Soltanto dinanzi alla domanda che mi è stata rivolta: “Faresti in questo momento Temptation Island con Paolo?” io ho semplicemente detto di no, perché ci stiamo ancora conoscendo, è un’altra fase della nostra vita. Detto ciò nulla voglio togliere al lavoro eccelso che la redazione di Maria fa e che fa sognare tantissimi italiani”.