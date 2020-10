Temptation Island, lo sfogo di Speranza e Nunzia dopo la puntata e la replica di Alberto

editato in: da

Un finale pieno di colpi di scena, quello della stagione di Temptation Island che si è appena conclusa. Le coppie arrivate al falò di confronto, infatti, sono riuscite a sorprendere anche Alessia Marcuzzi con le loro scelte e, soprattutto, con i loro comportamenti. Ad attirare l’attenzione soprattutto Speranza Capasso e Alberto Maritato, che hanno affrontato un percorso molto particolare.

Speranza e Alberto, prima di entrare nel programma, sono stati fidanzati per ben 16 anni senza riuscire mai a compiere ulteriori passi in avanti. Nel dettaglio, è sempre stato lui a rifiutare l’idea della convivenza e del matrimonio, affermando di non sentirsi pronto.

A Temptation Island, poi, Alberto si è particolarmente avvicinato alla tentatrice Nunzia decidendo, alla fine, di lasciare la sua fidanzata. Una scelta, però, di cui, almeno apparentemente, sembrava essersi pentito subito dopo la fine del programma. Per questo avrebbe ricontattato Speranza, provando a riconquistarla.

A svelare le sue bugie, un mese dopo la fine dello show, Nunzia, che di fronte alla Marcuzzi ha confessato di aver continuato a sentire Alberto e di essersi anche baciata con lui. Una dichiarazione che ha deluso profondamente Speranza, che stava provando a fidarsi di nuovo del suo ex fidanzato.

Attraverso il suo profilo Instagram, dopo la messa in onda dell’ultima puntata, proprio Speranza si è sfogata e ha fatto sapere di essere finalmente riuscita a ritrovare se stessa. Ai fan preoccupati per il suo stato d’animo, infatti, ha risposto:

Sto bene. Sento di essere tornata la Speranza di un tempo. Quella che dice tutto ciò che pensa ed esprime ogni sua emozione. Ed è una sensazione bellissima.

Anche la tentatrice Nunzia, una volta tornata a casa, ha riflettuto sull’esperienza vissuta e, soprattutto, sul comportamento di Alberto:

Quest’esperienza mi ha insegnato che se hai cento belle qualità, ci sarà sempre qualcuno che ti guarderà dal lato più brutto, alcune persone diventano cattive soltanto per il bisogno di parlare. […] non fermiamoci alle apparenze!

Particolarmente amaro il commento di Alberto, che dopo essere stato scoperto, ha ammesso i suoi errori:

Nella vita un errore può capitare a tutti. Io, ahimè, l’ho fatto davanti a tutta Italia e so giustamente che ho amplificato il tutto! Ho sbagliato, lo so, ho fatto un errore grandissimo e ne sto pagando le conseguenze perdendo una persona unica e rara.

Alberto è quindi consapevole di aver fatto un grande passo falso e, soprattutto, di aver perso Speranza: per lui, questa volta, sarà difficile riconquistarla.