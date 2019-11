Temptation Island, Serena si sfoga su Instagram dopo il confronto con Pago

editato in: da

Una rottura non è mai semplice: a prescindere da chi decide di porre fine a una relazione, rimane sempre un dolore sordo a ricordo di un amore che si è concluso. E così anche Serena Enardu, dopo il falò di confronto a Temptation Island Vip che ha messo il punto alla sua storia con Pago, ha dovuto fare i conti con questa sofferenza. Ad acuire il suo dolore, l’odio social che alcuni haters le hanno riversato addosso, soprattutto dopo la puntata di Uomini e Donne di cui lei e il suo ex sono stati protagonisti.

Venerdì scorso, Serena e Pago sono andati nel salotto di Maria De Filippi per raccontare qualche dettaglio in più su quanto accaduto nelle loro vite dopo il ritorno a casa. Davanti alle telecamere di Uomini e Donne, i due si sono rivisti e hanno avuto l’occasione di chiarirsi ancora una volta. E Serena ha spiegato di aver capito ancora prima di approdare a Temptation Island Vip di non essere più innamorata del suo fidanzato: “Non ho avuto il coraggio di digli che non lo amavo più, ho fatto questo errore anche al falò perché per me è doloroso vederlo stare male”.

Una decisione che, però, ha procurato una grande amarezza in Pago: “Non ce l’ho con lei, è andata così. È legittimo non amare più una persona. Ma se mi avesse detto che non mi amava più, non sarei di certo andato a Temptation Island. I problemi di coppia avrebbero potuto farci lasciare o no, ma un sentimento finito non si risolve. La mia delusione è forte, fino al giorno prima di arrivare a Temptation lei mi aveva detto che mi amava”. Parole dure, che hanno lasciato il pubblico di Uomini e Donne piuttosto colpito. Tanto che gli haters ne hanno approfittato per scagliarsi su Instagram contro Serena.

Dopo la messa in onda della puntata, l’ex tronista ha visto aumentare le critiche e gli insulti sul proprio profilo. E ha deciso di sfogarsi proprio sui social, con una serie di storie in cui ha spiegato ancora una volta i suoi sentimenti: “Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io e che sto passando ancora. C’è sofferenza nel separarsi da una persona alla quale si vuole bene, e dire voler bene è riduttivo perché tuttora per me è difficile dire che voglio solo bene a Pago”. Poi ha affrontato il capitolo critiche: “Non vi nego che io sia stata male nel leggere tante cose, però ho preferito non oscurare i messaggi sotto i miei post perché volevo lasciare possibilità di esprimersi a tutti. Questo è il mondo, è fatto anche da persone che non ragionano e che ti vomitano tutta la loro rabbia addosso… Magari è servito a qualcuno”.

Non è per se stessa che Serena è preoccupata: “Quello che è successo a me a 43 anni è successo a una donna di una certa età e a un certo punto riesco a farmi anche una risata di tutto questo. Ma una ragazzina o un ragazzino potrebbero arrivare a dei gesti molto drastici. Lo sappiamo, c’è chi per una cosa del genere si è tolto la vita”.