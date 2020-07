Temptation, punto di non ritorno per Antonella Elia: bacio tra Pietro e una tentatrice

editato in: da

Temptation Island è ormai entrato nel vivo. Tra rabbia, timori e passioni improvvise, l’avventura delle coppie guidate da Filippo Bisciglia prosegue. E la quarta puntata del programma non delude le aspettative e non risparmia colpi di scena.

Mentre due coppie hanno già lasciato il programma, le altre sono ancora alle prese con il viaggio nei sentimenti. Se Sofia e Alessandro hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra, Ciavy e Valeria hanno compreso di non poter continuare una relazione che non faceva stare bene nessuno dei due. Il percorso è turbolento anche per Antonella e Pietro, Lorenzo e Manila, Andrea e Anna e Annamaria e Antonio.

Se inizialmente il rapporto tra la Elia e Delle Piane sembrava solido, le certezze iniziano a crollare. Dopo alcune provocazioni della showgirl, che ha fatto espliciti riferimenti al suo ex fidanzato Fabiano, però, Pietro, arrabbiato, ha iniziato a relazionarsi con le tentatrici con maggiore interesse.

L’attore, inoltre, ha dichiarato che Antonella non capirebbe a sufficienza le sue esigenze di padre e che è ancora molta immatura e indecisa. È, però, una frase specifica a ferire profondamente la Elia:

Lei è acida perché non ha figli.

Parole poco delicate, veramente dure da digerire, che hanno spinto la showgirl a riconsiderare il suo rapporto. Ad aggiungere benzina sul fuoco, anche i video che Bisciglia ha mostrato alla Elia, in cui si vede un Pietro mettere in luce le fragilità della sua compagna. Antonella, così, in lacrime, ha confessato a Filippo e alle sue compagne:

Dice sempre cose che mi feriscono. Io sentendolo parlare mi offendo, è estremamente offensivo. Qualsiasi cosa dice mi offende. Le dice perché è geloso o perché non ha il senso che alcune cose intime vanno gestite? È ovvio che non ho figli, è ovvio che ho sofferto la solitudine, ovvio che non ho una discendenza. Però parlarne così lo trovo offensivo. Sono offesa.

Il peggio, però, arriva quando Pietro, eludendo le telecamere, bacia una delle tentatrici, Beatrice. Ad incastrarlo sono stati gli audio. La Elia, tradita e profondamente delusa, si lascia andare tra le braccia delle sue amiche:

Non mi metterò mai più con un uomo, mai più. Pietro è meglio non si avvicini mai più a casa mia.

Antonella, determinata ad arrivare fino in fondo per togliersi ogni dubbio, riuscirà a superare la rabbia e a perdonare il suo compagno o tornerà a casa da sola, interrompendo il suo fidanzamento?

Grande amarezza anche per Andrea che, fin dall’inizio del programma, sta osservando la fidanzata Anna mentre si approccia al tentatore Carlo. È consapevole, però, che quella messa in atto dalla sua fidanzata è solo una strategia per convincerlo a prendere impegni più seri con lei, come il matrimonio e un figlio.

La scelta di Anna non piace né alle sue compagne di viaggio, né ad Andrea, che, ormai stanco, ha ammesso di voler abbandonare lo show prima dei 21 giorni. A fermarlo, probabilmente, la necessità di capire ancora cosa può riservare il futuro per la sua storia.

Le sicurezze crollano anche per Lorenzo Amoruso, che poco ha apprezzato le esternazioni della sua fidanzata. Manila, infatti, parlando con le amiche, ha ammesso di non essere poi così propensa a trasferirsi a Firenze per una convivenza, ma di volere una situazione più stabile, possibilmente a Roma. La Nazzaro, infine, commossa, ha rivelato di aver paura di rimanere da sola e di desiderare le nozze.

Se Manila, però, è certa della lealtà del suo compagno, lui si è sentito ferito dai dubbi espressi dalla Nazzaro e, piangendo per la delusione, ha dichiarato:

Ho cercato di dargli tutto quello che potevo e forse non è bastato. Le ho giurato amore eterno sulla tomba di mio padre. Lei sa cosa ha avuto da me e cosa sta avendo, ma farmi passare per un fannullone non va bene. Mi fa tanto male. Cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Perché la nostra storia doveva meritarsi questo?

Antonio invece si dice innamorato di Annamaria, ma, al contempo, non evita di corteggiare e farsi corteggiare dalla tentatrice Ilaria. Immagini che la donna non può osservare a cuor leggero. Pur comprendendo che il suo fidanzato prova un sentimento forte nei suoi confronti, infatti, non è disposta a dividerlo con altre. Inoltre, la consapevolezza che il suo compagno sta vivendo con leggerezza l’avventura nel villaggio dei fidanzati e che non è disposto a cambiare, l’ha gettata nello sconforto.

Temptation Island inizia ad avvicinarsi alle sue battute finali. Le coppie riusciranno a trovare un punto di incontro e nuovi equilibri? Quante di loro torneranno a casa unite e più innamorate di prima?