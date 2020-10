Temptation: Speranza e Nunzia incastrano Alberto, la Marcuzzi complice

editato in: da

Il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno partecipato a Temptation Island giunge finalmente alla conclusione: l’ultima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi si prospetta scoppiettante sin dai suoi primi istanti.

Al termine dello scorso appuntamento, Speranza e Alberto stavano affrontando il loro falò di confronto finale. I due sono fidanzati ormai da 16 anni, ma a quanto pare qualcosa tra di loro si è rotto, quando lui si è reso conto di avere dei dubbi sul loro amore. Nel corso della trasmissione, Speranza ha avuto modo di vedere molti filmati riguardanti il suo fidanzato, il quale si è via via avvicinato sempre più alla single Nunzia. E quando la coppia è giunta finalmente alla resa dei conti, l’atmosfera si è subito surriscaldata.

Alberto, davanti alle insistenti domande della sua ragazza che voleva sapere quali fossero i suoi reali sentimenti, ha tentato di sviare le risposte, ma alla fine ha dovuto cedere. Alla richiesta diretta di Alessia Marcuzzi, ha ammesso di non essere più innamorato di Speranza, pur provando per lei un forte affetto. “Voglio uscire da qui senza di lei, perché voglio essere coerente con il mio percorso” – ha rivelato. Mentre la sua fidanzata ha confessato che, ascoltando il cuore, sarebbe tornata con Alberto.

Un mese dopo, Speranza è tornata a parlare con la Marcuzzi di ciò che è accaduto fuori dal villaggio delle tentazioni. Qui, ha scoperto che il suo ormai ex ragazzo ha raccontato diverse menzogne. Per questo motivo, Alessia ha chiesto a Speranza di poterla mettere a confronto con la single Nunzia, così da far emergere la verità. Il lungo racconto della tentatrice non ha certo migliorato la situazione di Alberto, che quando infine è entrato nella stanza per parlare con entrambe le ragazze si è trovato in difficoltà.

Ma torniamo all’isola delle tentazioni, per assistere al falò tra Carlotta e Nello. Anche tra di loro le cose non stavano andando bene, nell’ultimo anno e mezzo: la giovane ha più volte detto di aver sofferto per le molte mancanze del suo fidanzato. Durante il percorso a Temptation Island, Nello si è avvicinato pericolosamente alla single Benedetta, mentre Carlotta si è consolata tra le braccia di Antonio – senza superare mai il limite.

È durante il falò di confronto finale che la ragazza ha tirato fuori il suo bel caratterino, ribattendo a ogni parola di Nello e cercando di capire quali fossero i suoi sentimenti per la single. Ed è rimasta sorpresa nel sentire il suo fidanzato dirle di aver compreso di essere ancora molto innamorato di lei. Carlotta, forse per orgoglio, non è riuscita a lasciarsi andare ai tentativi di Nello di abbracciarla: “Sono ancora innamorata, ma amo più me stessa“. Tuttavia, alla fine ha ceduto a un compromesso: ha dato una chance al suo ragazzo per dimostrarle di poter recuperare il loro rapporto.