Temptation Island, Pietro Delle Piane e Antonella Elia di nuovo insieme

Dopo il burrascoso addio a Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati paparazzati di nuovo insieme. L’ex star di Non è la Rai e l’attore sono stati avvistati al mare durante una giornata di relax. Si tratta della prima uscita pubblica dopo la fine del reality di Maria De Filippi e un falò finale piuttosto movimentato in cui la Elia aveva lasciato Pietro, ferita dalle sue parole.

Poco dopo, in un’intervista a Witty Tv, Antonella aveva espresso la possibilità di perdonare Pietro, salvo poi tornare indietro. “Io non so se in questo tempo per me rivedrò o non rivedrò Pietro – aveva svelato con la sincerità che la contraddistingue -, ma comunque sarò io che deciderò che fare, perché sarò io che valuterò quanto sarò in grado di perdonare. In questo momento io sono divisa tra il cuore e la ragione, tra perdonare e non perdonare”.

“In questo momento prevale la rabbia e la delusione – aveva aggiunto -, prevale l’offesa la dignità ferita e il rendermi conto che in questi discorsi sono state coinvolte molte persone, un genere, un essere, un modo di vivere, un modo di pensare che io comunque difendo e ne vado fiera, con i pregi e con le mie debolezze. Pietro è molto di più di quello che è uscito e che si è visto, è un mondo enorme e meraviglioso e ci tengo che non venga comunque ferito e additato come un mostro perché non lo è, e non voglio più che si pensi che lui è solo quello che ha fatto vedere”.

Nelle immagini apparse sul settimanale Chi, Antonella e Pietro si rilassano in spiaggia, ma non sfugge la tensione forte all’interno della coppia. Negli scatti, Delle Piane prova a rompere il ghiaccio con la Elia, ma lei appare ancora piuttosto fredda. Dal presunto bacio con una tentatrice alle parole durissime sulla mancata maternità, l’attore a Temptation Island era riuscito a ferire profondamente la compagna, portando all’inevitabile rottura. Ora resta da capire cosa accadrà e se Antonella riuscirà a perdonare Pietro. Le immagini lasciano intendere che, nonostante le difficoltà, la coppia sia decisa a darsi una seconda occasione.