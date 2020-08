Temptation, Manila si confessa su Amoruso e fa una rivelazione su Antonella Elia

editato in: da

Manila Nazzaro dopo Temptation Island si confessa su Lorenzo Amoruso e fa una rivelazione su Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’ex Miss Italia e il compagno sono riusciti a superare indenni la prova del reality. Al falò con Filippo Bisciglia, Manila e Lorenzo si sono giurati amore eterno, dimostrando, ancora una volta, di essere una coppi solida. Il comportamento della Nazzaro, che nel corso dello show si è mostrata sempre sincera e genuina, è piaciuto molto al pubblico che ha sempre fatto il tifo per lei.

A distanza di mesi da quell’avventura, i due sono molto felici e stano progettando una nuova vita insieme. “È un momento di grande serenità e di grande amore – ha spiegato la modella a Vanity Fair -. In questi giorni stiamo vedendo delle case a Roma, anche se a settembre ci metteremo più sotto a cercare. Dobbiamo ringraziare Maria, che ha subito creduto nella normalità del nostro amore, e Temptation perché ci ha dato quella bella scossa che ci serviva”.

“Sono contenta che sia emersa la nostra normalità, il nostro amore – ha rivelato -, e che Lorenzo abbia tirato fuori dei principi che sono parsi straordinari ma che dovrebbero essere alla portata di tutti. Quando siamo entrati, Maria pensava che il problema tra noi fosse la gelosia di Lorenzo, ma dentro di me sapevo che non era questo: sono una persona molto estroversa, ma anche molto rispettosa delle persone e dei sentimenti, non mi sarei mai messa a scherzare con un ragazzino, tanto più perché oggi sono una madre, una donna di 40 anni. La cosa che non mi aspettavo, però, è che la vera Manila sarebbe venuta fuori in maniera così sincera”.

Manila ha anche fatto una rivelazione su Antonella Elia che, dopo l’addio a Pietro Delle Piane, e il falò a Temptation Island, potrebbe perdonare il compagno. “Al telefono l’altro giorno mi ha detto che ha bisogno di tempo e che, parlando con Pietro, qualcosa forse si potrebbe ancora recuperare – ha confessato la showgirl -. Ognuno sa cosa sente dentro e conosce la propria storia: è per questo che nessuno si può permettere di giudicarla”.