Temptation Island: Pieraccioni lancia un appello a Maria De Filippi e si propone come tentatore

Leonardo Pieraccioni lancia un appello a Maria De Filippi e si candida come tentatore di Temptation Island. Lo show dedicato alle coppie sta per ripartire e i casting sono iniziati da qualche settimana.

Sono tante le persone che si sono candidate per prendere parte alla trasmissione, fra loro, a sorpresa, anche il regista toscano che ha pubblicato su Instagram un video molto divertente. Nella clip Pieraccioni indossa un accappatoio e degli occhiali da vista. “Sì, buongiorno – dice prima di soffiarsi il naso -. Questo è un appello pubblico. Io quest’anno vorrei fare il tentatore a Temptation Island”.

Una clip ironica rivolta a Maria De Filippi che è arrivata anche a Raffaella Mennoia. Il braccio destro della conduttrice e membro della redazione, ha risposto immediatamente a Pieraccioni. “Ti aspettiamo Leonardo Pieraccioni! – ha scritto -. Puoi iscriverti su wittytv.it”. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente intensi per la moglie di Maurizio Costanzo che non si è mai fermata, nemmeno di fronte all’emergenza sanitaria.

Maria ha continuato ad andare in onda, conducendo prima Amici, poi Uomini e Donne, con una formula particolare. In seguito ha presentato Amici Speciali, il format con tanti volti noti dello spettacolo che ha come obiettivo quello di raccogliere soldi per la Croce Rossa. La conduttrice ha poi annunciato il ritorno di Temptation Island che, come di consueto, andrà in onda d’estate.

“Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast – aveva raccontato Maria De Filippi a Vanity Fair parlando della nuova edizione del reality -: scegliamo di prepararci anziché aspettare senza poter fare niente. Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto”.

La De Filippi accoglierà l’appello di Pieraccioni? Il regista è single da qualche tempo dopo l’addio a Laura Torrisi, mamma della piccola Martina (che di recente si è scatenata con il suo papà su Tik Tok). Spesso si è parlato di un possibile ritorno di fiamma fra i due, ma entrambi hanno sempre smentito. Nonostante ciò il regista e l’attrice hanno creato, anche dopo la rottura, un ottimo rapporto.