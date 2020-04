Temptation Island e Grande Fratello, svelato il destino degli show di D’Urso e De Filippi

editato in: da

Quale sarà il futuro del Grande Fratello e di Temptation Island? I due programmi cult di Barbara D’Urso e Maria De Filippi sono fra i più attesi del momento. Ad oggi però il futuro di moltissimi show è incerto. Come è noto Mediaset ha deciso di bloccare alcune trasmissioni, fra cui CR4 – La Repubblica delle donne, Domenica Live, Verissimo e Uomini e Donne.

Quest’ultima trasmissione ripartirà a breve grazie alla moglie di Costanzo che ha deciso di rivoluzionare il dating show per adattarlo alle nuove direttive del Governo. Giovanna Abate e Gemma Galgani infatti verranno corteggiate tramite messaggi e videochiamate da alcuni corteggiatori, sperando di trovare l’amore vero. Se U&D sta per ripartire, ci sono ancora dubbi per altre trasmissioni molto amate. Prima di tutto il Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso. La versione Vip, guidata da Alfonso Signorini, si è appena conclusa e quella presentata dalla conduttrice sarebbe dovuta partire a settembre.

A confermarlo era stata la stessa D’Urso che in un’intervista aveva parlato del nuovo Grande Fratello. Secondo Dagospia però Mediaset avrebbe cambiato idea e avrebbe scelto di mettere in stand-by la trasmissione. Il reality, almeno per ora, non verrà trasmesso. Destino diverso per Temptation Island: sia la versione Vip che Nip andrà in onda e le registrazioni potrebbero partire nei prossimi mesi.

“A settembre parte il mio Grande Fratello aveva detto a fine febbraio Barbara D’Urso in un’intervista a Italia Oggi – si legge su Dagospia -. Stando alle nostre fonti così non dovrebbe essere […] Dovrebbe invece andare regolarmente in onda Temptation Island, edizione nip ma anche quella vip”. Secondo alcune indiscrezioni la De Filippi avrebbe rivoluzionato anche Temptation Island dopo Uomini e Donne, trasformando il reality che si svolge in Sardegna. “Il programma dei sentimenti – continua il portale gestito da Roberto D’Agostino – non potrebbe prescindere ovviamente dal contatto fisico, il cast e il gruppo di lavoro verrebbe a essere messo in quarantena prima delle registrazioni?”.