Temptation Island: Gemma Galgani e Sirius non ci saranno

Gemma Galgani e Sirius non parteciperanno a Temptation Island. A smentire i gossip che circolava da giorni è stato l’agente del corteggiatore di Uomini e Donne. La nuova edizione del reality sta per partire ed è già iniziato il toto-nomi per scoprire quali saranno le coppie che si metteranno alla prova, fra falò, gelosie e tradimenti. A condurre la trasmissione ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, mentre il cast non è ancora stato svelato.

Secondo alcune indiscrezioni potrebbero partecipare al reality Antonella Elia e il fidanzato Pietro delle Piane, reduci dal successo del GF Vip, ma anche Manila Nazzaro e il compagno. Sembra invece smentita la notizia secondo cui la redazione di Maria De Filippi avrebbe contattato Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dopo uno scambio di battute su Instagram. Negli ultimi giorni Gemma e Sirius erano stati avvistati insieme a Roma, durante un’uscita lontano dalle telecamere. In seguito Nicola Vivarelli aveva svelato su Instagram di aver raggiunto Torino, città in cui vive la dama del Trono Over, scatenando i gossip.

Gli avvistamenti e le indiscrezioni avevano fatto pensare a una partecipazione dei due a Temptation Island. L’agente di Sirius però ha smentito questa possibilità. Fabio Filiziano, intervistato da FanPage, ha chiarito: “A noi non hanno detto nulla. Non c’è stata ancora nessuna proposta. Lo abbiamo letto dai giornali. Nicola e Gemma ufficialmente non sono una coppia, anche se stanno continuando a vedersi”. L’uomo ha poi chiarito che il viaggio di Sirius a Torino sarebbe avvenuto per altri motivi che non riguardano Gemma Galgani. “Nicola è venuto a Torino a salutare me che vivo lì e adesso è tornato a Massa Carrara. Gemma è ancora a Roma”. L’agente ha comunque lasciato aperto uno spiraglio alla partecipazione di Gemma e Nicola a Temptation Island. “Secondo me, potrebbe accettare se glielo proponessero – ha chiarito -. Perché no? È un modo per mettersi alla prova”.