Temptation, delusione in arrivo per la Nazzaro: Lorenzo si vendica. Le anticipazioni

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle due coppie vip che sta mettendo alla prova i propri sentimenti a Temptation Island. I due sono fidanzati da tre anni e hanno deciso di partecipare al programma per eliminare qualsiasi dubbio prima di compiere passi importanti come la convivenza o il matrimonio. Qualcosa, però, nel loro percorso, ha turbato la serenità dell’ex calciatore che, deluso, cambierà il suo modo di fare all’interno del villaggio.

Manila Nazzaro, confidandosi con le sue amiche e i tentatori, ha ammesso di avere dei dubbi sul futuro con Lorenzo Amoruso. Non è convinta, infatti, che lui sia pronto a prendere impegni più seri e, pertanto, finché non avrà maggiori certezze, non si trasferirà per avviare con una convivenza. Parole che hanno ferito il suo compagno, che in lacrime ha ammesso di essere profondamente innamorato, ma anche deluso, e che ora è pronto a vivere l’esperienza a Temptation Island in maniera diversa.

La Nazzaro, infatti, per la prima volta, vedrà un video nel pinnettu che potrebbe cambiare le carte in tavola. Se Lorenzo, fino a questo momento, aveva evitato di relazionarsi in maniera troppo intensa, o ambigua, con le single presenti nel suo villaggio, adesso ha cambiato atteggiamento. Lo ritroviamo, così, a conversare con una tentatrice all’interno di una vasca idromassaggio. Si tratta di una strategia per vendicarsi o della voglia di confrontarsi veramente con le altre ragazze?

Sono orgogliosa di Lorenzo –aveva dichiarato la Nazzaro – perché si è comportato da vero uomo. Le domande che fa agli altri ragazzi sono segno di grande maturità, che è fondamentale per fare dei passi avanti importanti.

La Nazzaro cambierà opinione o continuerà ad avere fiducia nel suo compagno? In ogni caso, per Manila il percorso, per lei, sarà molto meno spensierato. Continuano, inoltre, le delusioni anche per Antonella Elia, che ha assistito ad un bacio di Pietro con una tentatrice, e di Anna, la cui strategia per far capitolare il suo fidanzato Andrea e convincerlo a sposarla e ad avere un figlio non sta funzionando.

La quinta puntata di Temptation Island, in cui si assisterà anche al confronto tra Annamaria e Antonio, promette di tenerci con il fiato sospeso. Come ci sorprenderà?