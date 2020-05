Temptation Island, le coppie e quando inizierà: tutte le indiscrezioni

editato in: da

Non si fa che parlare di Temptation Island, l’ormai immancabile appuntamento estivo di Canale 5. Alcune coppie metteranno alla prova il loro amore per 21 giorni, per scoprire se la loro relazione è davvero solida. E a quanto pare, quest’anno ci saranno molte novità ad attenderci.

Temptation Island è uno dei format più amati dell’estate, alla cui conduzione Filippo Bisciglia è ormai una presenza indiscussa. In molti hanno temuto che l’edizione 2020 potesse saltare, a causa della situazione d’emergenza che il nostro Paese sta vivendo in questi mesi. Tuttavia, già qualche settimana fa Raffaella Mennoia aveva rassicurato tutti i fan: “Noi non abbiamo mai smesso di lavorare: sono continuati regolarmente i casting, anche se con modalità differenti” – ha svelato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine.

Le prime notizie arrivano anche in merito al cast: chi saranno i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island? È sempre la Mennoia a svelare che alcuni nomi sono stati già scelti: “Abbiamo già selezionato alcune coppie e i single. Da parte nostra c’è tutta l’intenzione di tornare a tenervi compagnia nei mesi estivi”. Al momento, nessuna indiscrezione per quanto riguarda l’identità dei misteriosi concorrenti.

Ma la novità più grande riguarda la data di messa in onda: mentre tutti si chiedono quando inizierà Temptation Island, si fanno largo rumors che parlano di uno slittamento a settembre. Voci di corridoio rivelano che probabilmente questa estate verrà trasmessa prima la versione Vip, che vedrà Alessia Marcuzzi nuovamente al comando per la seconda edizione consecutiva. Secondo TvBlog, questa decisione dipenderebbe dalla volontà di evitare che Temptation Island Vip vada a sovrapporsi al Grande Fratello Vip 5, in partenza a settembre sotto la guida di Alfonso Signorini.

Dunque, da quello che si evince al momento, risulta probabile che la versione Vip con la Marcuzzi vada in onda tra giugno e luglio, mentre per Temptation Island nella versione classica dovremo attendere l’avvicinarsi dell’autunno. Visto che l’estate è ormai alle porte, viene spontaneo chiedersi se sono già state scelte le coppie famose che metteranno alla prova i loro sentimenti a Temptation Island Vip.

Secondo alcune indiscrezioni, in prima fila ci sarebbero Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, reduci dall’esperienza all’interno della casa del GF Vip 4, sebbene l’influencer abbia già smentito la loro partecipazione. I fan sperano di ritrovare anche alcune delle coppie che hanno caratterizzato la scorsa stagione di Uomini e Donne: in molti scommettono su Giulia Cavaglià e Francesco Sole.