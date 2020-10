Temptation Island, colpo di scena al falò di Gennaro e Anna. Interviene la Marcuzzi

editato in: da

Continua il percorso delle coppie di Temptation Island, che tra difficoltà e sentimenti altalenanti stanno mettendo a dura prova la loro relazione. La voglia di rendere più forte il loro amore è tanta, così come i colpi di scena. Fin dall’inizio di questa edizione, infatti, Alessia Marcuzzi ha dovuto guidare fidanzati e fidanzate attraverso confessioni inaspettate e decisioni improvvise.

Due sono le coppie che, prima ancora di giungere alla fine del percorso, hanno voluto abbandonare lo show: Sofia e Amedeo, che hanno scelto di tornare a casa mano nella mano, e Anna e Gennaro. Proprio questi ultimi hanno avuto un duro scontro durante l’ultima puntata, che ha li ha portati a dirsi addio. Una separazione, però, solo temporanea, poiché hanno sentito la necessità di avere un nuovo faccia a faccia prima di prendere una decisione definitiva.

È stato Gennaro a chiedere di poter rincontrare la sua fidanzata. Dopo averle detto bruscamente addio, infatti, si è reso conto di amarla profondamente e di voler vivere con lei:

In due settimane non puoi smettere di amare una persona. Il falò è stato pesante, ma metti sulla bilancia tutto quello che è stato. Dobbiamo venirci incontro, imparare a dialogare in maniera differente. Mi è mancata lei in tutto, nei suoi pregi e difetti. Qui ha dimostrato più i difetti, ma io la conosco come è fuori.

Anna, dopo aver ascoltato le parole del suo compagno, gli ha confessato di non sentirsi mai supportata da lui. Inoltre, gli ha confessato di aver incontrato di nuovo il single Mario, con cui aveva legato villaggio. Un risvolto imprevisto, un vero e proprio colpo di scena che ha mandato in confusione Gennaro, fortemente intenzionato a recuperare il suo rapporto.

La discussione tra i due si è trascinata così a lungo che, ad un certo punto, la stessa Marcuzzi è dovuta intervenire per invitarli ad affrontare la realtà e a prendere una decisione. Anna, pertanto, ha dovuto ammettere che il suo sentimento non è abbastanza forte per provare a ricostruire la storia con Gennaro lontano dalle telecamere. I due, così, sono usciti separatamente con rancori e delusioni a dividerli.

Se due coppie hanno messo fine al loro viaggio nei sentimenti prima dei 21 giorni, comunque, una nuova coppia è pronta ad affrontare le tentazioni. Si tratta di Francesca e Salvo, fidanzati da circa 5 anni. I due hanno confessato di aver perso la complicità che li teneva uniti e, attraverso questa nuova avventura, hanno intenzione di ritrovarla.

In forte difficoltà Carlotta e Nello. Entrambi hanno dimostrato di trovarsi a loro agio nei rispettivi villaggi, suscitando rancori e gelosie reciproche. I due, che erano intenzionati a sposarsi dopo la trasmissione, sembrano sempre più lontani dal lieto fine.

Alberto e Speranza, invece, sono fidanzati da ben 16 anni, ma ancora non hanno compiuto passi importanti come la convivenza o il matrimonio. Per loro Temptation Island rappresenta l’unico modo per capire se la porre fine alla storia o portarla, finalmente, a un livello successivo.

Speranza, inoltre, ha ammesso di non sentirsi forte e all’altezza di Alberto. Anche per questo, negli anni, ha accettato atteggiamenti che non gradiva. Al suo fianco Alessia Marcuzzi che, dopo averla confortata, l’ha convinta a proseguire per capire cosa vuole veramente dalla sua relazione.

Temptation Island si sta avvicinando alla sua conclusione. Le coppie riusciranno a trovare le risposte ai dubbi che li hanno portati ad affrontare e a sopportare giorni di separazione?