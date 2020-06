Temptation Island, Incorvaia e Ciavarro non ci saranno: Clizia risponde a Maria

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non faranno parte di Temptation Island: è l’account Instagram ufficiale del programma di Maria De Filippi a darne notizia.

Tramite un post, infatti, lo staff ha voluto precisare che, come sempre, sono molti i nomi che girano sui social e che affermano di aver ricevuto un invito al programma:

Continuiamo a leggere come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi più o meno noti, che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare a Temptation Island […] Ma ad oggi i nomi che dichiarano di “aver rifiutato” sono sempre non veri.

Il post continua poi facendo riferimento proprio alla coppia, reduce dal successo della quarta edizione del Grande Fratello Vip:

Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a cui auguriamo tutto il bene dalla vita, ma che da noi non sono mai stati invitati a partecipare. Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia, ma a volte l’insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti.