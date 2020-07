Temptation, Ciavy e Valeria sempre più lontani. E la Elia sfida Pietro

editato in: da

Dopo un esordio scoppiettante, anche la seconda puntata di Temptation Island non ha deluso le aspettative. Le sei coppie, guidate da Filippo Bisciglia, stanno continuando il loro viaggio all’interno dei sentimenti affrontando forti emozioni, litigi, dubbi e colpi di scena. E, per qualcuno, la possibilità di tornare a casa in solitaria inizia a sembrare reale.

La coppia formata da Ciavy e Valeria, che ha fin da subito attirato l’attenzione del pubblico, sta vivendo un momento di forte crisi. Lui, che ha dichiarato di non essere sicuro di provare amore per la sua compagna, sembra trovarsi particolarmente a suo agio all’interno del villaggio dei fidanzati. Lei, dopo aver visto gli atteggiamenti del suo fidanzato, ha iniziato ad avvicinarsi al single Alessandro.

Al tentatore, però, Valeria ha confessato di essere molto innamorata del suo fidanzato e di non riuscire a immaginare una vita lontana da lui:

Ho tanti ricordi belli con lui. Ha un cuore. Io vorrei riprovarci con lui. Lui, sia quando eravamo amici che adesso, mi ha regalato emozioni forti. Per me lui è il mio amore, nonostante tutto. Pensare che noi ci lasciamo è brutto. Ridere insieme a lui è la cosa più bella che mi sia capitata in questa vita.

Parole forti, che non hanno fatto presa su Ciavy, convinto che la sua fidanzata non sia stata affatto sincera. A far sorgere in lui sempre più dubbi sono proprio gli atteggiamenti di Valeria, che con Alessandro continua a scambiare abbracci, carezze, effusioni e anche qualche bacio molto vicino alle labbra.

Problemi in vista anche per Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Se all’inizio sembravano essere una delle coppie più solide, grazie anche alle difficoltà superate in passato, i due iniziano a perdere le loro certezze. A deludere l’attore soprattutto le parole della showgirl che, in un’esterna con il single Ale, ha raccontato dei problemi di coppia causati dalla gelosia del compagno e ha ammesso di sentire di nascosto il suo ex fidanzato.

Tutte le certezze – ha dichiarato Delle Piane – possono crollare in un attimo. Lei si deve mettere in testa che Pietro c’è finché le cose funzionano in un certo modo. Se Pietro prende una decisione, poi non c’è più.

Dall’altra parte del villaggio, però, la Elia, poco consapevole dello stato d’animo del suo compagno, dichiara di voler sfidare Pietro per scatenare in lui una reazione. Non è passata inosservata, infine, una confessione di Antonella che ha messo in luce le sue fragilità:

Soffro molto la solitudine, però mi è naturale avere la tendenza a ricrearla. Ormai fa parte del mio modo di essere.

Un aspetto più intimo della showgirl che, come già successo al Grande Fratello Vip, tende a mostrare il suo carattere esplosivo e a nascondere, invece, il suo lato più sensibile. Riuscirà a dimostrare al suo compagno di essere pronta a passare la sua vita con lui e a sposarlo?

In difficoltà anche la coppia formata da Annamaria e Antonio. Lui ha commesso qualche errore in passato e ha accettato di partecipare a Temptation Island per dimostrare alla sua fidanzata di essere affidabile. Per la ragazza, che ha manifestato forti insicurezze, però, le delusioni non sono finite.

Antonio, infatti, ha legato in particolar modo con una delle tentatrici, Ilaria. A lei ha poi confessato di amare Anna, ma di non trovare con la sua compagna punti di incontro e, soprattutto, di temerne il giudizio.

Tutte le coppie stanno mettendo duramente alla prova il loro amore. Riusciranno a capire la vera natura dei loro sentimenti e a uscire dal programma più innamorate di prima o preferiranno dividere per sempre le loro strade?