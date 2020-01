Temptation Island, Arcangelo pronto a tornare con Nunzia

editato in: da

Nunzia e Arcangelo potrebbero tornare insieme dopo l’addio durante Temptation Island. A svelarlo è stato proprio Bianco che nel corso di un’intervista radiofonica ha raccontato di pensare ancora all’ex fidanzata da cui si è separato dopo il falò finale di fronte a Filippo Bisciglia.

I telespettatori si erano appassionati molto alla storia di Nunzia e Arcangelo, legati da diversi anni, ma con una grande insoddisfazione causata dalla volontà di lui di sentirsi più libero. Nel corso della trasmissione, certo di non essere inquadrato dalle telecamere, Arcangelo aveva cercato di baciare Sonia Onelli e Nunzia aveva chiesto un falò di confronto.

Dopo aver lasciato il compagno al termine di una discussione, la ragazza ci aveva ripensato e aveva tentato di recuperare il rapporto, ma Arcangelo aveva affermato di voler rimanere solo. Da allora sono trascorsi mesi e l’ex protagonista di Temptation Island si è detto pentito per come è finita la relazione.

“Nunzia non meritava determinati atteggiamenti miei a Temptation Island – ha detto nel corso di un’intervista a Non Succederà Più, programma in onda su Radio Radio condotto da Giada Di Miceli -. Tornare con lei? Non so rispondere, non prevedo il futuro”.

“Ad oggi non escludo un ritorno con Nunzia – ha aggiunto Arcangelo -. Sarei un ipocrita se dicessi che mi sono dimenticato di lei dopo 13 anni. Se sono ancora innamorato? Non posso rispondere al momento”.

Arcangelo ha confermato che lui e Nunzia si sono visti diverse volte dopo la fine del reality di Maria De Filippi per chiarire la situazione e attualmente sono amici. Il sentimento che li unisce, a quanto pare, è ancora molto forte. “Non penso lei mi abbia dimenticato – ha detto Arcangelo -. A lei farebbe piacere un riavvicinamento, ma magari sbaglio”.

Nunzia non ha commentato, ma qualche mese fa, dopo aver lasciato Temptation Island in lacrime, aveva raccontato la sua rinascita a Filippo Bisciglia.” Ho lasciato questo villaggio scossa, provata e soprattutto delusa – aveva detto -, ma con la consapevolezza che accanto a me non voglio una persona che non mi rispetti, a cui basta poco per dimenticare che ha una fidanzata e che cede alle prime tentazioni”.