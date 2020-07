Temptation Island, Antonella Elia è un uragano. E una coppia è già in crisi

editato in: da

Filippo Bisciglia ha dato il via alla nuova attesissima settima edizione di Temptation Island. Anche quest’anno sei coppie, tra cui due vip, hanno deciso di mettersi alla prova per capire se il loro è vero amore o solo un sentimento passeggero. E, come anticipato nei giorni scorsi dal conduttore, l’inizio è stato scoppiettante.

Valeria e Ciavy, Manila e Lorenzo, Antonella e Pietro, Annamaria e Antonio, Sofia e Alessandro e Anna e Andrea, per diverse motivazioni, hanno deciso di entrare nei villaggi dove, ad aspettarli, ci sono tentatori e tentatrici, che per 21 giorni hanno lo scopo di mettere le coppie in difficoltà. Riusciranno a superare questa difficile prova?

L’attenzione è, fin da subito, tutta su Antonella Elia e Pietro Delle Piane, fidanzati da un anno e tre mesi. La loro coppia è già sopravvissuta ad alcuni scossoni. Durante la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip, infatti, il suo compagno è stato fotografato in compagnia dell’ex Fiore Argento. I due, nonostante questo episodio, hanno dichiarato che la loro relazione va a gonfie vele e hanno deciso di andare a convivere.

La showgirl, all’interno del suo villaggio, ha immediatamente mostrato la sua personalità estrosa e vulcanica, diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli altri partecipanti. Per la Elia, però, le preoccupazioni sono dietro l’angolo. Già dal suo arrivo nel villaggio dei fidanzati, Delle Piane si è dimostrato socievole e predisposto a conoscere le tentatrici. Ad infastidirla, in particolar modo, è stato vedere il suo compagno bere un drink.

Lui ha detto che non beveva, perché bevendo si diventa simpatici. Non ha fatto nulla ma ha bevuto, ha già infranto una promessa. Infranta la prima promessa. Ha bisogno di bere vodka lemon per socializzare? Io non ho mica bevuto. Io lo preferivo seduto imbarazzato in un angolo che a fare il simpatico.

Nonostante le rassicurazioni delle altre fidanzate, la Elia non ha voluto sentire ragioni e, indispettita, ha annunciato vendetta, dando vita a un siparietto che ha strappato al pubblico anche una risata. Quali saranno le prossime mosse di Antonella? Riuscirà a comprendere il suo Pietro?

Immediatamente in difficoltà, poi, anche Valeria, che è stata chiamata nel pinnettu per guardare un video che le ha lasciato l’amaro in bocca. Il fidanzato Ciavy, infatti, ha confessato di aver commesso dei passi falsi in passato, di tollerare poco la gelosia della compagna e di non essere sicuro dei sentimenti che prova per lei:

Qualche stupidaggine l’ho fatta, ma non mi ha mai scoperto. Ci sto bene con lei, ma non so se sono innamorato. Lei lo sa.

Parole dure da digerire e che, inevitabilmente, hanno fatto finire Valeria in lacrime:

Cosa ci sto a fare con uno che non mi ama? Non mi dice ti ama da due anni. Io non ho scoperto solo un messaggino, lui se ne stava in albergo con una ragazza e io l’ho perdonato. L’ho perdonato perché lo amo troppo.

Anche Ciavy, però, al suo primo falò ha visto immagini che non gli sono piaciute e che lo hanno innervosito. Valeria, in particolare, si è avvicinata al tentatore Alessandro, con il quale ha scambiato abbracci e carezze.

Per Lorenzo Amoruso, ex calciatore, a pesare è invece la mancanza di Manila Nazzaro. Se lei, infatti, si sta godendo con serenità il percorso, lui, dopo essersi scatenato con balli innocenti, ha ammesso le sue fragilità e si è lasciato andare a teneri gesti, commuovendosi e disegnando un cuore sulle sabbia per la sua amata.

È quella formata da Valeria e Ciavy, quindi, la prima coppia in crisi di questa edizione. Il futuro della loro storia sembra essere in pericolo. Riusciranno a superare le difficoltà o metteranno la parola fine alla loro relazione?

Come anticipato da Filippo Bisciglia, Temptation Island ha già regalato colpi di scena inaspettati e forti emozioni. Cosa succederà nelle prossime puntate?