Temptation, Antonella Elia torna su Instagram e ricorda Mike Bongiorno

Antonella Elia è stata una delle indiscusse protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Dal docu-reality condotto da Filippo Bisciglia non è uscita assieme al fidanzato Pietro Delle Piane. La loro situazione, a seguito di un falò all’insegna della tensione durante il quale si è parlato sia del presunto bacio tra l’attore calabrese e la single Beatrice De Masi sia di alcune affermazioni pronunciate da lui contro la fidanzata, è attualmente in sospeso.

La bionda 56enne ha infatti fatto una scelta molto forte: ha deciso di prendersi del tempo per sé e di valutare attentamente, lontano dalle telecamere, se perdonare o meno l’uomo che per poco più di un anno è stato il suo compagno e con il quale aveva iniziato una convivenza subito dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Sia lei sia Delle Piane hanno optato, una volta calato il sipario sull’ultima puntata del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, per un silenzio social. Un approccio differente rispetto agli altri concorrenti, da Manila e Lorenzo fino ad Anna e Andrea che, invece, una volta terminata l’ottava edizione di Temptation Island hanno subito ripreso le redini i loro account Instagram, pubblicando foto romantiche e video di dolci sorprese da parte del partner.

Nella giornata di lunedì 3 agosto, Antonella Elia ha sorpreso tutti rompendo il silenzio social sopra ricordato. La frizzante attrice e showgirl non è però tornata su Instagram per parlare della sua esperienza all’Is Morus Relais. Dopo un post incentrato sull’uscita dal docu-reality e pubblicato dal suo staff, Antonella Elia ha infatti divulgato di suo pugno un contenuto a dir poco speciale, dedicato a uno degli artisti che più hanno segnato la sua carriera: Mike Bongiorno.

Nella foto pubblicata da Antonella sul suo profilo Instagram – dove è seguita da quasi 300mila persone – si vede una copertina d’annata di Tv Sorrisi e Canzoni con protagonisti lei e Bongiorno. L’amatissimo conduttore, super elegante in giacca e cravatta, è in sella a un motorino. La Elia ha scelto di accompagnare lo scatto con una caption dal dolce sapore nostalgico.

“Io che non ho mai dovuto aspettare il bus perché guidava Mike. Bei pezzi vintage nel rullino del mio smartphone”: queste le parole scelte da Antonella Elia per accompagnare la foto che la ritrae accanto a uno dei monumenti dello spettacolo italiano e, ribadiamo, a un’artista che è stato cruciale per la sua crescita professionale.

Ovviamente il post è stato accolto da numerosi like e commenti da parte dei fan della showgirl torinese, che hanno ricordato il suo periodo assieme a Mike a La Ruota della Fortuna, chiedendole anche se, nel prossimo futuro, ha in programma di tornare in tv.