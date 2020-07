Temptation Island, Antonella Elia in crisi con Pietro. E Bisciglia parla del suo futuro in tv

editato in: da

Nuovo giro di boa per Antonella Elia e Pietro Delle Piane: nella puntata di Temptation Island che andrà in onda giovedì 16 luglio, si vedranno scintille tra la coppia.

Nelle anticipazioni possiamo vedere come Antonella si è lasciata andare ad una – non così velata – “minaccia” nei confronti del compagno, mentre quest’ultimo ha ballato con una tentatrice in modo sensuale.

“Bravo si è vendicato, peccato che lo lascio!”, queste sono le parole dell’Elia, che sembra piuttosto delusa e amareggiata dal comportamento di Pietro.

Questo momento di crisi è arrivato dopo che, nell’ultima puntata andata in onda il 9 luglio, Pietro è rimasto piuttosto esterrefatto delle parole dell’ex star di Non è la Rai: la showgirl, infatti, ha reso pubblici i problemi di coppia causati dalla gelosia del compagno durante un’esterna con il single Alessandro, ammettendo di sentire di nascosto il suo ex fidanzato Fabiano Petricone.

Le nostre litigate sono quasi sempre per Fabiano. Ora lo sento di nascosto. Cancello messaggi e chiamate, tanto non cambierà mai il mio affetto per Fabiano. Pietro non può impormi di fare una cosa.

Se Pietro inizialmente non si era mostrato geloso del giovane tentatore, con cui ha riscontrato una certa somiglianza scatenando la reazione divertita del pubblico e il commento pungente di Mara Venier in qualità di telespettatrice, poco dopo si è mostrato molto infelice delle dichiarazioni della compagna.

Dall’altra parte del villaggio, Antonella, ancora non consapevole dello stato d’animo del suo compagno, ha dichiarato di voler scatenare in Pietro una reazione.

Il pubblico a casa dovrà ancora aspettare per conoscere i risvolti tra Antonella e Pietro, una delle coppie che suscita più suspense di tutte.

Ed è proprio questa aspettativa che viene a crearsi nel programma che Filippo Bisciglia ha svelato di amare: sull’ultimo numero del settimanale Tele Sette il presentatore, ha rilasciato un’interessante intervista:

Mi piace si parli di sentimenti in TV. Credo ci sia sempre il bisogno di dare spazio alle emozioni. E poi confesso che mi piace l’attesa che il reality crea nelle persone da casa. So che lo aspettano con ansia. Questo mi gratifica molto, perchè sento che il pubblico aspetta anche me.

Filippo, eternamente grato a Maria De Filippi per l’opportunità e per l’affetto del pubblico a casa, si è lasciato andare ad un’altra confessione sul suo futuro in TV, rivelando che vorrebbe condurre un quiz: “Non ho mai fatto mistero della mia passione per i quiz e i game, e mi piacerebbe condurne uno tutto mio.”

In attesa della nuova puntata di Temptation Island che andrà in onda giovedì 16 luglio 2020, non ci resta che aspettare qualche altra anticipazione e augurare un prosperoso futuro per Filippo.