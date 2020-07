Temptation Island, Anna e Andrea dopo la trasmissione: lei replica alle critiche

editato in: da

Con una puntata ricca di colpi di scena, si sono spente le luci sull’ottava edizione di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti che si è appena concluso, particolare già dall’inizio per via della presenza di coppie vip e di persone non legate al mondo dello spettacolo, verrà ricordato per diversi momenti, alcuni dei quali sono stati oggetto di forti critiche da parte del pubblico.

Tra i concorrenti più bersagliati da questo punto di vista c’è senza dubbio Anna Boschetti. Trentasette anni, romana e mamma di due figlie, ha scelto di intraprendere il viaggio nei sentimenti con il suo fidanzato Andrea Battistelli, di dieci anni più giovane e appartenente a una famiglia di ristoratori capitolini.

Nella serata di giovedì 30 luglio 2020, i fan del docu-reality condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia hanno avuto modo di scoprire sia la loro scelta di uscire assieme, sia la continuazione della storia – che è stata coronata con l’inizio di una convivenza – un mese dopo la fine del programma.

Come già detto, la Boschetti è stata oggetto di critiche a dir poco aspre durante la sua permanenza nel villaggio delle fidanzate dell’Is Morus Relais. La fidanzata di Andrea Battistelli, che durante il programma si è avvicinata molto al single Carlo Siano, ha rotto il silenzio prima della messa in onda dell’ultima puntata con un video pubblicato su Instagram da un suo conoscente – non aveva ancora, per contratto, la possibilità di utilizzare i suoi social – in cui risponde alla critiche.

Prima di tutto, chi tocca le mie figlie li querelo tutti (…) Da giovedì sono online, posso riusare i social, posso rilasciare interviste, quindi da giovedì parleranno direttamente con me.

Queste alcune delle parole usate da Anna Boschetti nel video sopra citato che, come poco fa accennato, è stato pubblicato poche ore prima di un’ultima puntata che ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo, soprattutto per via della vicenda di Antonella Elia e del fidanzato Pietro Delle Piane, il cui falò di confronto è stato a dir poco infuocato.

Tornando ad Anna, ricordiamo che, come previsto dal regolamento, è tornata ufficialmente sul suo profilo Instagram poco dopo la conclusione della puntata. Lo ha fatto con una Stories che è una promessa speciale per il futuro e che vede lei e Andrea scambiarsi un tenero bacio. La colonna sonora? Come nelle Favole di Vasco Rossi, un brano che già dal titolo dice tutto.