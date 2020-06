Temptation Island, Alessia Marcuzzi non ci sarà: l’indiscrezione

editato in: da

Alessia Marcuzzi non condurrà Temptation Island? Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da TvBlog, Maria De Filippi avrebbe deciso di rivoluzionare il reality, fondendo le due edizioni: nip e vip. Il programma, nonostante le difficoltà, andrà in onda e Mediaset ha già comunicato la data ufficiale della prima puntata. A condurre la trasmissione ci sarà Filippo Bisciglia, storico presentatore del format. La versione vip di Temptation Island, con le coppie famose impegnate a mettere alla prova l’amore, sarebbe dovuta andare in onda a settembre, ma forse non sarà così.

Per TvBlog, Maria De Filippi avrebbe pensato di fondere le due edizioni con al timone Filippo Bisciglia. Niente da fare invece per Alessi Marcuzzi che contava di tornare in tv proprio con Temptation Island Vip. Lo scorso anno, dopo l’addio di Simona Ventura, era stata lei a prendere le redini della trasmissione, dimostrando grande empatia e conquistando il pubblico fra un falò di confronto e l’altro. “Il reality estivo prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi dovrebbe essere registrato in Sardegna a partire dal prossimo 20 giugno – si legge su TvBlog -, con messa in onda su Canale 5 tra la fine del mese e l’inizio di luglio (attualmente sarebbe prevista, come da palinsesto Mediaset, martedì 7 luglio). […] La decisione di mischiare vip e nip sarebbe maturata dopo settimane di riunioni e di riflessioni. […] Chi ci sarà alla conduzione? Secondo quanto ci risulta, il conduttore sarà Filippo Bisciglia. Sarebbe clamorosamente fuori Alessia Marcuzzi, che lo scorso anno era stata al timone della versione vip”.

Per ora Alessia Marcuzzi (alle prese anche con i gossip sulla sua vita privata) non ha commentato, ma qualche mese fa si era detta pronta a tornare a condurre Temptation Island Vip, forte di una edizione di successo e del benestare di Maria De Filippi, entusiasta del suo lavoro. Restano un mistero, almeno per ora, anche le coppie. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno confessato di aver declinato l’invito della moglie di Maurizio Costanzo, non ci sarà, come ci ha confermato, nemmeno Jane Alexander, sembra invece certa la partecipazione di Antonella Elia in coppia con il fidanzato Pietro delle Piane e quella di Manila Nazzaro con il compagno.