Temptation Island, Alberto e la single Nunzia verso il bacio: anticipazioni

Non c’è pace per Speranza che nella prossima puntata di Temptation Island dovrà fare i conti con nuove rivelazioni e video compromettenti in cui il suo fidanzato Alberto e la single Nunzia sembrano pronti a baciarsi. Le anticipazioni dello show condotto da Alessia Marcuzzi parlano chiaro: nella prossima puntata del programma ci sarà una svolta inaspettata per la coppia legata da ben 16 anni.

Nelle puntate precedenti di Temptation Island, Speranza era stata costretta ad ascoltare le frasi cattivissime del compagno nei suoi confronti (“Lei per me è l’antidonna”) e seguire le fasi dell’avvicinamento, sempre più forte, con la single Nunzia. La tentatrice sembra essere realmente interessata ad Alberto e lui continua a comportarsi come se non fosse fidanzato. Speranza, che sino ad oggi non ha mai reagito chiedendo il falò di confronto, nella prossima puntata farà una scelta importante. “Speranza non può credere a quello che sta vedendo e la sua reazione sarà davvero inaspettata – ha anticipato su Instagram la redazione di Temptation Island -. A questo punto come proseguirà il suo viaggio nei sentimenti?”.

Fra le coppie a rischio anche quella formata da Carlotta e Nello, mentre Francesca e Salvo, arrivati da poco, sono già in crisi. Nel frattempo Anna e Gennaro, che hanno abbandonato Temptation Island separati, hanno raccontato al Magazine di Uomini e Donne la loro scelta. “Quello che è successo è difficile da metabolizzare – ha spiegato lei – Rivedendomi, mi sono pentita d.i alcuni miei comportamenti. Io da questa esperienza volevo semplicemente recuperare il nostro rapporto, capire quali fossero i reali problemi e farmi, finalmente, ascoltare da lui. Speravo che Gennaro si rendesse conto di quanto le sue mancanze di rispetto mi facessero soffrire e che mi venisse incontro”.

“Avrei preferito un tradimento alla frase “se sa quanto ho in banca mi spella“, ma non perché mi interessi l’argomento, anzi, ma perché la fiducia è un perno fondamentale – ha chiarito Anna -. Oggi sono pentita di aver parlato della sua famiglia. Da sempre hanno avuto e hanno tutta la mia stima. Avevamo dei problemi, ma mai avrei pensato a quelli che lui ha rivelato in diretta nazionale senza alcuna remora. La poca sensibilità che ha avuto nel fingere e nel costruirsi un personaggio per dare l’idea di essere la vittima mi ha dato la forza di chiudere per sempre con questa persona”.