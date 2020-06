Temptation Island 2020: c’è la data d’inizio

editato in: da

Temptation Island 2020 è stato confermato e Mediaset ha già svelato la data d’inizio. Il reality di Maria De Filippi è pronto a tornare sul piccolo schermo, nonostante le difficoltà, condotto, ancora una volta, da Filippo Bisciglia. L’azienda del Biscione ha infatti rivelato il palinsesto estivo con i programmi che andranno in onda dal 5 luglio sino al 5 settembre. La grande novità è rappresentata dallo show campione d’ascolti e simbolo per eccellenza dell’estate televisiva.

Per ora ci sono poche certezze, l’unica è che Temptation Island andrà in onda a partire dal 7 luglio. È questa la data scelta per la prima puntata del reality che è ancora un incognita sotto tanti punti di vista. Non è infatti chiaro come verrà girato lo show, considerando le norme anti-covid da rispettare, ma Maria De Filippi ha assicurato che verranno seguite tutte le regole. In attesa di scoprire i tentatori e le tentatrici è già iniziato il toto nome per le coppie. Si parla di una possibile partecipazione di Giovanna Abate in coppia con Sammy Hassan dopo l’emozionante scelta a Uomini e Donne, magari con Davide Basolo, alias l’Alchimista, nel ruolo di tentatore.

Fra le coppie contattate anche quella formata da Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli, come ci aveva svelato lei stessa in un’intervista. “Per adesso posso dirti che ho rifiutato di partecipare a Temptation Island – aveva spiegato – probabilmente se mi chiedessero di fare l’Isola direi di no, Pechino invece lo farei, mi piacerebbe tanto, è un’esperienza fighissima, lo vedo un reality diverso, più elevato, dicono che lo è anche l’Isola dei Famosi, ma questa è vista molto come un’ultima spiaggia, Pechino lo trovo un viaggio bellissimo”.

Sembra invece possibile la partecipazione a Temptation Island di Antonella Elia, che potrebbe sbarcare nel reality, forse nella versione “vip”, in coppia con il fidanzato Pietro Delle Piane, dopo il successo del Grande Fratello Vip. Fra i tanti nomi circolati anche quello di Giulia De Lellis, fashion blogger arrivata alla fama proprio grazie a Maria De Filippi, che è da poco tornata fra le braccia di Andrea Damante, dopo l’addio a Iannone, ex di Belen Rodriguez.