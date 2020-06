Temptation Island 2020, una coppia ha già lasciato: l’indiscrezione

editato in: da

Cresce l’attesa per l’inizio di Temptation Island 2020 con un inizio che si preannuncia appassionante. Secondo le prime indiscrezioni infatti una coppia avrebbe lasciato il reality già dopo le prime puntate. Si tratta di Valeria e Ciavy, che si sarebbero detti addio, nel corso di un falò di confronto con Filippo Bisciglia, a poche ore dal loro ingresso nello show. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e per ora si tratta solamente di indiscrezioni, di certo i due innamorati hanno fatto discutere sin dal loro video di presentazione.

“Lei vorrebbe andare a convivere – ha spiegato lui in una clip dedicata al programma di Maria De Filippi -, io traccheggio sempre, ogni tanto invento delle scuse. Partecipo a Temptation per capire se veramente sono innamorato di lei. Lì è pieno di tentazioni, potrei sbagliare”. Valeria ha invece confessato di voler riscoprire l’amore per Ciavy: “Lui vuole la sua libertà, però nel frattempo mi priva della mia! Lui per me è tutto, quindi vorrei che tornassimo ad essere quelli che eravamo prima”.

Oltre a Valeria e Ciavy, a Temptation Island sbarcheranno presto Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro. Fra le coppie vip Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, ma soprattutto Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’ex star di Non è la Rai e il compagno hanno deciso di mettersi in gioco dopo il successo del GF Vip con Signorini. Sono loro una delle coppie più attese di questa nuova edizione del reality.

“Stiamo per partire per Temptation Island però vi vogliamo fare una promessa: non litigheremo – ha detto la Elia -. O lo faremo proprio poco poco, giusto perché lui è geloso. Io non lo sono, zero. È una sfida, un’avventura, andiamo al mare, non abbiamo resistito. Però torniamo […] Ho detto sì a Temptation Island perché mi stuzzica molto l’idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini”. Da parte sua l’attore ha già messo in chiaro le cose. “Non deve farsi toccare nemmeno una mano o un piede”, ha spiegato, dimostrando di essere molto geloso nei confronti della sua compagna, ma chiarendo ai fan che torneranno insieme più forti di prima.